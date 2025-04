Codice della Strada impazzito: 336€ di multa solo perché non hai un figlio a bordo | Ti sorvegliano anche nei parcheggi

Il Codice della Strada deve essere rispettato alla lettera, altrimenti si può andare incontro a delle spiacevoli situazioni. Un esempio? Le multe salate!

Quando si è alla guida di un volante bisogna necessariamente rispettare tutto ciò che viene inserito nel Codice della Strada. Si tratta di un insieme di leggi che garantiscono la sicurezza di coloro che circolano con un’automobile o un qualsiasi altro mezzo di trasporto.

Purtroppo nelle città con un alto tasso di popolazione ci sono dei problemi da non sottovalutare e tra questi c’è la mancanza di aree destinate al parcheggio. Se non si ha né un box né un garage allora la scelta che resta è lasciare la propria auto per strada.

In alcuni casi si è costretti a fare più giri nei paraggi della propria abitazione perché di posti non se ne trovano. Allora qualcuno, mosso dalla disperazione, potrebbe parcheggiare in posti non consentiti.

In una nota città del Nord Italia sarà necessario stare attenti al colore delle strisce dei parcheggi. Oltre al bianco, al giallo e all’azzurro adesso c’è anche quello rosa. A cosa servirà? Andiamo subito a scoprirlo.

Il Codice della Strada parla chiaro: multe salate in arrivo

La città in questione è una delle più visitate in Italia e si trova nella regione della Lombardia. Il suo monumento simbolo è la Basilica cattedrale metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria.

A seguire c’è il Castello Sforzesco, costruito inizialmente per scopi militari e poi essere destinato a diventare la corte per i signori della città. Non molto distante c’è la Chiesa di Santa Maria delle Grazie con il Cenacolo leonardesco che fa parte del patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

Novità per una categoria di automobilisti

Sul sito milanotoday.it è stata riportata la notizia delle “strisce rosa” per le auto. Sembra un qualcosa di insolito, ma in realtà si rivelano utili per coloro che hanno nella propria auto dei bambini al di sotto dei due anni. Infatti segnano dei parcheggi riservati ai neo genitori e prossimamente nel capoluogo Lombardo spunteranno man mano fino ad arrivare a 600. Si troveranno nei pressi degli ospedali della città (delle strisce compariranno nel Piazzale Principessa Clotilde nei pressi dell’ospedale Fatebenefratelli).

Il bambino deve trovarsi nell’auto con i genitori e quest’ultimo deve essere in regola mostrando un pass. Si può ottenere facendo la domanda al comune con dei documenti che dimostrino la presunta data del parto o i mesi di vita del bambino. Chi parcheggerà in queste aree senza averne diritto riceverà una multa che oscillerà tra 87 e 344 euro (secondo quanto previsto dall’articolo 188bis del Codice della Strada).