Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie GRATIS: 1.000€ scalati in cassa senza anticipo: hai ancora pochi giorni | Con in mezzo Pasqua in tanti lo perdono

Requisiti per usufruire del Bonus elettrodomestici - Romait.it - foto Canva

E’ disponibile un nuovo Bonus rivolto a tutte le famiglie italiane interessate ad acquistare nuovi elettrodomestici.

Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie sono solo alcuni degli elettrodomestici più diffusi e utilizzati in Italia così come nel resto dell’Unione Europea, la quale da anni sta implementando una serie di normative per incentivare i cittadini alla riduzione dei consumi energetici.

Questo anche a causa dei recenti rincari che hanno colpito gran parte dei beni e servizi di prima necessità, portando le famiglie a sborsare centinaia se non migliaia di euro in più all’anno. Anche il governo italiano si è mosso a questo proposito e una delle ultime iniziative avanzate riguarda l’acquisto di nuovi apparecchi domestici.

Nella Legge di Bilancio 2025 è stato infatti introdotto il Bonus elettrodomestici, che prevede l’erogazione di un contributo economico volto a favorire il risparmio energetico scegliendo elettrodomestici ad alta efficienza. Ma scopriamo nel dettaglio a quanto ammonta bonus e quali sono i requisiti per poterne usufruire.

E’ arrivato il Bonus elettrodomestici 2025

Il Bonus elettrodomestici è stato approvato con la Legge di Bilancio 2025, anche se ha subito alcune modifiche il 10 aprile nel Disegno Legge Bollette. Quest’ultimo viene elargito sotto forma di sconto in fattura ma per riceverlo è necessario cambiare un vecchio elettrodomestico e procedere all’acquisto di un nuovo.

Sebbene non siano ancora state pubblicate le regole operative da parte di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa), il suddetto bonus consiste nella ricezione di un contributo di natura economica volto ad aiutare i cittadini a risparmiare e riciclare quegli apparecchi considerati ormai obsoleti.

Cosa prevede l’incentivo per l’acquisto di nuovi elettrodomestici

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha istituito un fondo pari a 50 milioni per l’anno corrente. L’incentivo che si ottiene è mirato a coprire il 30% del costo dell’elettrodomestico acquistato, ma il limite massimo stabilito per ciascun apparecchio è di 100 euro.

Inoltre per poterne beneficiare è necessario che quest’ultimo presenti una classe non inferiore alla B e che sia prodotto in uno stabilimento collocato nell’Unione Europea. Il Bonus include anche lo smaltimento dell’elettrodomestico sostituito, che deve essere necessariamente di classe energetica inferiore rispetto a quella del nuovo modello.