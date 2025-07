Lidl distrugge Ikea, ha messo a 34,99€ i mobili per il bagno più stilosi | Te lo rifai praticamente GRATIS

Vuoi rivoluzionare il tuo bagno senza spendere tanto di denaro? Adesso la Lidl ti dà la possibilità da cogliere al volo.

In Italia ci sono tanti supermercati che propongono non solo prodotti alimentari di prima qualità a un ottimo prezzo, ma anche quelli destinati all’ambiente domestico. La Lidl è uno di questi supermercati che sa come accattivare il cliente.

Molti noteranno che gli scaffali a fine serata sono semivuoti, chiaro segno che ci sono sempre dei riscontri positivi con il pubblico. Basta pensare che nel 2022 c’è stato un fatturato di 114,8 miliardi di euro! Ovviamente si tratta di un dato che parla da solo.

Il merito non è solo di ciò che viene proposto, ma anche dei dipendenti che da sempre sono a totale servizio dei clienti, anche di quelli più esigenti. Da non dimenticare le offerte che sono divulgate sia tramite volantini cartacei che on-line.

In questo modo si vuole ringraziare il cliente che ogni giorno si affida alla Lidl. Certe occasioni spiazzano per il prezzo e in alcuni casi si parla di un vero e proprio regalo! A tal proposito, di recente sul sito volantinolidl.it è stata pubblicata un’offerta davvero strepitosa che sicuramente avrà fatto gola a tante persone.

La Lidl batte tutti con un’offerta pazzesca

Quante volte ti sarà capitato di voler introdurre dei cambiamenti nella tua casa? Sicuramente almeno una volta nella vita non avrai potuto fare altrimenti. C’è chi è costretto da fattori esterni e chi solo per soddisfare il proprio gusto personale.

L’offerta in questione interessa coloro che vogliono dare una sistemata al bagno. C’è chi punta sulla pittura, chi sul pavimento, chi sulla cabina doccia e poi all’appello ci sono anche coloro che semplicemente vogliono cambiare dei mobili. La Lidl ha pensato bene di trovare la soluzione al prezzo di 34,99 euro!

Ecco tutti i dettagli dell’offerta, da non credere!

Secondo quanto riportato sul volantino che si può trovare sul sito della Lidl, pare che sia stato messo in vendita a un prezzo super scontato il mobiletto da bagno. Tra le caratteristiche si possono leggere le seguenti: piano d’appoggio regolabile in altezza e anta con chiusura “soft-close”, piedini regolabili in altezza, materiale di montaggio incluso, 31 x 98 x 33 cm, piano d’appoggio regolabile in altezza e ovviamente non è finita qui.

Proseguendo nella lettura, la persona interessata scoprirà che c’è anche un piano d’appoggio regolabile in altezza, i piedini antigraffio e un’anta montabile su entrambi i lati. Tuttavia si può leggere che non è più in offerta il prodotto, ma i più ottimisti contano sul fatto che ci saranno altre occasioni imperdibili.