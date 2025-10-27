Lazio-Juventus 1-0: Basic decide all’Olimpico, Sarri ritrova ossigeno e Tudor resta senza vittorie

La sfida tra Lazio e Juventus non è mai una partita come le altre. Lo sanno bene i tifosi biancocelesti e bianconeri, che domenica sera hanno riempito l’Olimpico per l’ennesimo capitolo di una delle rivalità storiche del calcio italiano. Alla gara numero 198 tra le due squadre, ad avere la meglio è stata la Lazio di Maurizio Sarri, capace di imporsi 1-0 grazie al gol di Toma Basic al 9’ del primo tempo. Una vittoria sofferta ma preziosa, che restituisce fiducia ai biancocelesti dopo un avvio di stagione complicato, mentre la Juventus di Igor Tudor continua a non vincere e vede allungarsi il digiuno che dura ormai da oltre un mese.

Lazio-Juventus 1-0: la cronaca della partita

Il match si è acceso subito. Dopo appena nove minuti, Danilo Cataldi ha servito Toma Basic al limite dell’area: il croato ha calciato con forza, trovando la deviazione di un difensore che ha spiazzato Perin. L’Olimpico è esploso, e la Juventus ha accusato il colpo. Nei minuti successivi i bianconeri hanno faticato a trovare spazi, frenati dall’aggressività del centrocampo laziale.

La prima occasione per gli ospiti è arrivata al 34’, con Jonathan David che ha provato a sorprendere Provedel: il portiere biancoceleste ha risposto con un grande intervento, confermandosi tra i migliori in campo. La prima frazione si è chiusa così, con la Lazio avanti e la Juventus incapace di rendersi davvero pericolosa.

Nel secondo tempo Tudor ha provato a cambiare volto alla sua squadra inserendo Yildiz, Kostic e Thuram. L’occasione migliore è arrivata al 75’, con il colpo di testa ravvicinato proprio di Thuram, respinto da un intervento spettacolare di Provedel. Nel finale la Lazio ha difeso con ordine, Sarri ha inserito forze fresche e al 95’ l’arbitro Colombo ha sancito la fine del match: 1-0 Lazio.

La Lazio ritrova compattezza e fiducia con Sarri

Per Maurizio Sarri questa vittoria vale più dei tre punti. L’infermeria resta piena e le difficoltà non sono certo finite, ma la squadra ha ritrovato compattezza e spirito di sacrificio. Il gol di Basic, tornato protagonista dopo settimane complicate, rappresenta anche il segnale che il gruppo è vivo e può contare su soluzioni alternative.

La Lazio aveva bisogno di un successo così: concreto, sporco se vogliamo, ma ottenuto grazie alla capacità di soffrire e di restare lucida nei momenti decisivi. L’applauso finale dell’Olimpico, che ha sostenuto la squadra per 95 minuti, è forse l’indizio più importante in vista del futuro.

Juventus in crisi: Tudor non trova la chiave

Il momento dei bianconeri è invece tutt’altro che positivo. Igor Tudor, subentrato per dare nuova energia dopo la parentesi Allegri, non è ancora riuscito a invertire la rotta. La Juventus non vince da oltre un mese e paga un rendimento offensivo molto al di sotto delle aspettative.

Contro la Lazio, oltre all’assenza di cinismo sotto porta, sono emerse difficoltà nella costruzione del gioco e una certa fragilità emotiva dopo il gol subito. Il dato più preoccupante resta la sterilità offensiva: anche con l’ingresso di Yildiz, Kostic e Openda, la Juve non ha saputo creare occasioni continue.

Le reazioni del dopo partita

Maurizio Sarri, a fine gara, ha sottolineato la solidità della prestazione e il valore del sacrificio collettivo, ringraziando il pubblico per il sostegno. Igor Tudor, invece, ha parlato di una squadra “che deve ritrovare fiducia e coraggio”, ammettendo le difficoltà ma chiedendo tempo per costruire un’identità chiara.

Sugli spalti, il popolo biancoceleste ha festeggiato a lungo una vittoria che rilancia la Lazio in classifica, mentre i tifosi juventini hanno manifestato delusione, con fischi indirizzati alla squadra.

Cosa significa questo risultato per Lazio e Juventus

Per la Lazio, il successo contro la Juventus può rappresentare una svolta psicologica. I biancocelesti non solo tornano a sorridere, ma dimostrano di poter competere nonostante le assenze e un avvio di stagione complicato. Sarri guadagna respiro e la squadra ritrova fiducia.

Per la Juventus, invece, è un campanello d’allarme: il digiuno di vittorie pesa, e la classifica rischia di farsi pericolosa se il trend non cambia in fretta. Tudor dovrà trovare soluzioni rapide, perché i bianconeri appaiono privi di certezze e con poca incisività in fase offensiva.

Lazio-Juventus 1-0 consegna al campionato due realtà contrastanti: da un lato i biancocelesti che, pur tra mille difficoltà, ritrovano entusiasmo; dall’altro i bianconeri che continuano a cercare sé stessi. Un classico del calcio italiano che, ancora una volta, racconta più di tre punti: racconta due percorsi opposti, due stati d’animo diversi e un futuro che, per entrambe, sarà tutto da scrivere.