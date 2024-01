Lazio 1-0 Roma, apoteosi biancoceleste all’Olimpico: il gol di Zaccagni vale la semifinale di Coppa Italia

Vittoria di carattere quella della Lazio che batte la Roma e passa in semifinale di Coppa Italia. Decisiva la rete di Mattia Zaccagni che a inizio ripresa realizza con freddezza il rigore della vittoria e manda all’aria i piani di Mourinho. Bagarre nel finale con 3 espulsioni.

Primo Tempo

Parte forte la Roma che tiene il pallino del gioco con i biancocelesti arroccati nella propria metà campo. La prima conclusione in porta la tenta Cataldi, al 20′, direttamente da calcio di punizione, ma Rui Patricio controlla senza problemi. Al 24′ bella iniziativa di Lazzari che si lancia in area, salta due avversari e tenta il tiro, deviato però in angolo dalla difesa giallorossa. Brivido per la Lazio con Mandas che sbaglia un’uscita alta e lascia il pallone tra i piedi di Lukaku che spreca a due passi dalla porta. Dopo 2 minuti di recupero Orsato chiude la prima frazione di gioco, Lazio-Roma 0-0.

Secondo Tempo

Parte il secondo tempo e la Lazio va subito vicina al gol con Vecino che svetta di testa in area ma Rui Patricio salva in angolo. Sull’azione successiva Castellanos guadagna un calcio di rigore in area piccola che Mattia Zaccagni trasforma in gol spiazzando il portiere giallorosso. Lazio vicinissima al raddoppio con Vecino in due occasioni al 56′, prima è bravo Rui Patricio in uscita bassa, poi sull’azione successiva l’uruguaiano lambisce il palo con un destro dal limite a portiere battuto. Biancocelesti ancora pericolosi al 81′ con un tiro di Pedro dal limite che Rui Patricio blocca in due tempi. Roma vicina al pareggio al 87‘ con una doppia occasione prima con Belotti e poi Pellegrini ma Mandas salva miracolosamente. Al 95′ la Lazio resta in 10 per l’espulsione di Pedro. Roma vicina al pareggio al 97′ con Lukaku che in rovesciata sfiora la traversa da pochi passi. Al 99′ espulso anche Azmoun. Al 99′ finisce il Derby, Lazio batte Roma 1-0 e va in semifinale di Coppa Italia.

Le Pagelle

Lazio

Mandas 7: inoperoso fino al 87′ dove decide di mettere in mostra i motivi per cui Sarri lo ha scelto come titolare. Salva il risultato con un doppio miracolo su Belotti e Pellegrini. Bagno di fuoco superato.

Lazzari 7: sprinta senza sosta sulla destra. Fa passare una brutta serata a Karsdorp che non lo prende mai.

Patric 6,5: fa a sportellate con Lukaku per l’intera gara. Ha trovato sicurezza e imponenza al centro del reparto che gli permettono sempre di ben figurare.

Romagnoli 6,5: il rientro è in grande stile. Chiude Lukaku in un imbuto a volte usando anche le cattive.

Marusic 6: qualche anticipo a vuoto lascia i brividi sulla schiena dei tifosi biancocelesti. Controlla bene le folate offensive di Zalewski nel complesso.

Guendouzi 6,5: il più in palla in mezzo al campo. Il francese è ovunque: ripiega, si inserisce, pressa e gestisce palloni fumanti.

Cataldi 6,5: mette ordine al gioco biancoceleste mandando a vuoto l’intero centrocampo giallorosso. Ripaga in pieno la fiducia di Sarri.

Vecino 7: ci prova in tutti i modi ma la porta giallorossa è stregata per lui. Grande prova di grinta e pulizia in mezzo al campo.

Felipe Anderson 5,5: torna nella versione ‘soft’. Il passo c’è ma mancano le idee e l’incisività dell’attacco biancoceleste non ne giova.

Castellanos 6,5: grinta e qualità a servizio dell’attacco. Guadagna con astuzia e ottima lettura il calcio di rigore che Zaccagni trasforma in rete.

Zaccagni 7: si prende la responsabilità del rigore nel momento clou della gara e lo trasforma con una freddezza disarmante. Prova maiuscola nonostante fosse in dubbio fino all’ultimo.

All. Sarri 7,5: mostra coraggio con la scelta di Mandas dal primo che lo ripaga alla grande. Quarta vittoria nei derby, ormai è diventato uno specialista.

Roma

Rui Patricio 6,5: compie due miracoli su Vecino a inizio ripresa, non può nulla sul rigore di Zaccagni che lo spiazza alla sua sinistra.

Mancini 4,5: solita gara nervosa la sua. Aumenta la tensione in campo con colpi oltre il limite e non prende mai le misure agli attaccanti biancocelesti. Espulso nel finale di gara.

Huijsen 6: il meno peggio della retroguardia giallorossa. Mette il fisico in ogni contrasto mostrando sicurezza nelle situazioni più scomode.

Kristensen 5: non è nel suo ruolo e si vede. Sbanda sulla pressione degli attaccanti avversari commettendo errori gravi in disimpegno.

Karsdorp 4,5: leggerezza imperdonabile in area. Atterra Castellanos e permette alla Lazio di realizzare il vantaggio con Zaccagni sul rigore successivo.

Paredes 5: sbaglia troppo a centrocampo dove perde le misure dei passaggi e non controlla il giro palla a mille all’ora dei biancocelesti.

Bove 5,5: prova sterile la sua. Da poche soluzioni in interdizione e perde palloni che potevano essere controllati con più sicurezza.

Cristante 5: perde le misure del gioco che è di impronta biancoceleste per tutto il filone di gara.

Zalewski 5: fa il solletico sulla destra dove non sfonda mai il muro biancoceleste.

Dybala 5: la sua gara dura un tempo dove non mette in mostra le doti di cui è capace.

Lukaku 6: si accende all’ultimo minuto. La rovesciata sibila la traversa di Mandas e strozza in gola l’urlo al gol della sud.

All. Mourinho 4,5: niente da fare, la Lazio è la sua bestia nera. Manda all’aria un Derby che aveva il doppio valore di predominio territoriale e semifinale di Supercoppa. Resta invece con un pugno di polvere in mano.

Foto: S.S. Lazio Facebook