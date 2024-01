Lazio 0-0 Napoli, pareggio senza emozioni all’Olimpico: frenata Champions per Sarri

Primo tempo senza emozioni chiuso da Orsato allo scoccare del 45esimo. Nella ripresa la Lazio spinge ma non trova la via del gol

Finisce in un pareggio senza reti il match dell’Olimpico dove Lazio e Napoli si annullano e rallentano la corsa al treno Champions. Primo tempo senza emozioni chiuso da Orsato allo scoccare del 45esimo. Nella ripresa la Lazio spinge ma non trova la via del gol.

Primo Tempo

Avvio a ritmi blandi per le due squadre che non trovano vie utili per rendersi pericolose. La prima conclusione arriva al 10′ con Cataldi che su una ribattuta da fuori area spara alto sopra la traversa. Gara che scorre via senza emozioni e Orsato al 45′ esatto manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo Tempo

Lazio subito in gol in avvio con Castellanos ma Orsato annulla per fuorigioco. Al 65′ biancocelesti vicinissimi al vantaggio con il destro di Cataldi dalla distanza che sibila il palo. Dopo 5 minuti di recupero arrembanti senza conclusioni incisive, l’arbitro chiude i giochi all’Olimpico. Lazio-Napoli 0-0.

Le Pagelle

Provedel 6,5: l’attacco sterile del Napoli non crea particolari pericoli. Attento sulle situazioni più scomode.

Lazzari 6,5: solito motorino sulla destra. Mostra duttilità tattica andando a chiudere in linea con i centrali quando il Napoli avanza.

Romagnoli 6: solita sicurezza al centro della difesa. Sta collaudando i giri insieme al ritrovato Gila.

Gila 6: ancora una volta da garanzia di affidabilità lì dietro. L’assenza di Osimhen rende il Napoli spuntato, buona parte del merito ce la mette lo spagnolo.

Marusic 6,5: buona la prova del montenegrino che da sostanza al reparto arretrato senza mai andare in affanno sulle azioni avversarie.

Cataldi 6,5: smista, cuce, ricama e rompe come un bulldozer. Ottima prova la sua che conferma le sensazioni delle precedenti.

Guendouzi 6: il francese ha grinta da vendere. Mette corpo e anima su ogni azione offensiva e si danna per rincorrere ogni singolo avversario.

Luis Alberto 6: non il solito funambolo li in mezzo al campo. Non riesce a prendere in mano la gara.

Isaksen 6: il potenziale c’è ma ancora resta inespresso. Il danese prova a dare verve all’attacco biancoceleste ma non riesce a colpire.

Felipe Anderson 6: il suo rapporto con la Lazio è sul viale del tramonto e lo rispecchia nelle gare che gioca. Inconcludente.

Castellanos 6: tanta ‘garra’ nel sangue, poca precisione nei piedi. Il Taty può fare di più di quello mostrato fin’ora.

All. Sarri 6: impatto sull’ex. Pareggio inutile per le due squadre che rallentano in classifica e rimandano l’aggancio al quarto posto.

Foto: S.S. Lazio Facebook