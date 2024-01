Salernitana 1-2 Roma, De Rossi fa il bis: rilancio Champions per i giallorossi

Vittoria sofferta ma importante quella della Roma che espugna l’Arechi e torna in piena lotta per il quarto posto. Determinanti le reti di Dybala e Pellegrini che nella ripresa mettono il timbro sulla gara regalando a De Rossi la seconda vittoria su due.

Primo Tempo

Avvio di gara sterile con tanto giro palla e poche chance per affondare il colpo. La prima occasione è per Candreva al 12′ che salta il diretto avversario e spara verso la porta, ma è attento Rui Patricio nella respinta.

Ancora Salernitana pericolosa al 30′ con Bradaric che trova lo spazio per la conclusione dal limite, ma Rui Patricio salva in angolo.

Dopo un finale di frazione senza altri sussulti il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Salernitana-Roma 0-0.

Secondo Tempo

Pronti via e la Roma passa in vantaggio con Dybala che spiazza Ochoa direttamente da calcio di rigore.

Raddoppio dei giallorossi al 65′ con Pellegrini che si inserisce sul secondo palo e mette dentro un pallone tagliato in area di Karsdorp.

Accorcia subito la Salernitana al 69′ con Kastanos che si infila indisturbato in area e, di testa, batte Rui Patricio sul palo corto.

L’arrembaggio finale dei granata non trova i frutti sperati e dopo 5 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi all’Arechi. Roma batte Salernitana 1-2.

Le Pagelle

Rui Patricio 6,5: reattivo sulle conclusioni insidiose dei granata. Protegge bene la porta giallorossa.

Karsdorp 6,5: sbaglia qualche appoggio di troppo. In avanti solito sostegno tutta fascia che frutta l’assist per il raddoppio di Pellegrini.

Mancini 6 : regge bene il confronto con Simy. Limita nel possibile l’imponenza fisica dell’attaccante della Salernitana.

Llorente 6: si destreggia bene in coppia con Mancini. Soffre poco gli attacchi della Salernitana merito anche di un’attacco campano tutt’altro che dirompente.

Kristensen 5,5: non brilla nella veste di terzino. Bada al sodo quando chiamato in causa, perde Kastanos sul gol che riapre la gara dei granata.

Pellegrini 6,5: Perfetto l’inserimento sul secondo palo che chiude la pratica Salernitana e regala i tre punti alla Roma.

Cristante 6: la Salernitana fa densità in mezzo al campo e il mediano giallorosso fatica a uscire in maniera pulita.

Bove 5,5: trova pochi spazi per gli inserimenti. Palla al piede commette qualche errore in appoggio.

El Shaarawy 5,5: non riesce a mettere in mostra le sue doti. Continuamente braccato e raddoppiato dai difensori granata.

Dybala 7: sparisce per tutto il primo tempo, poi entra in scena battendo il rigore in maniera magistrale. Determinante.

Lukaku 5: fuori completamente dal gioco dei suoi. L’attacco a 3 non lo aiuta e li in mezzo diventa un pesce fuor d’acqua.

All. De Rossi 7: la sua cura fa miracoli. Serve il bis a Salerno non senza sofferenza. Salto importante in classifica a -1 dall’Atalanta.

Foto: A.S. Roma Facebook