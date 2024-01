Verona 1-1 Frosinone, Kaio Jorge risponde a Suslov: pareggio al Bentegodi

Finisce in parità il match del Bentegodi dove Verona e Frosinone non si fanno male e guadagnano un punto utile per la lotta salvezza. Al vantaggio di Suslov allo scadere del primo tempo su calcio di rigore risponde Kaio Jorge a inizio ripresa che rimette in parità la gara.

Primo Tempo

Partenza forte del Verona che va vicina al gol prima con Folorunsho al 9′ su cui si impegna Turati, poi con Lazovic al 17′ che spara alto da buona posizione. Al 37′ occasione per gli scaligeri che guadagnano un calcio di rigore ma Duda spreca clamorosamente. Il vantaggio per il Verona arriva al 48′ con Suslov che realizza il secondo calcio di rigore ottenuto in giornata. Dopo il gol degli scaligeri il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi. Verona-Frosinone 1-0.

Secondo Tempo

Avvio veemente del Frosinone che trova subito il pareggio con Kaio Jorge bravo a ribadire di resta in rete la sponda aerea di Barrenechea. Ancora Frosinone vicino al gol al 67′ con Kaio Jorge che tenta la conclusione da buona posizione ma Tchatchoua salva sulla linea di porta. Ancora Frosinone vicino al vantaggio al 89′ con Cheddira che da buona posizione spreca a lato. Dopo 3 minuti di recupero l’arbitro chiude i giochi al Bentegodi. Verona-Frosinone termina 1-1.

Le Pagelle

Turati 6: solita sicurezza tra i pali. Sventa come può i pericoli che aleggiano tra le sue parti.

Gelli 6: buona spinta sulla fascia dove assiste le giocate di Soulé dandogli sempre un riferimento. Da rivedere in fase difensiva.

Okoli 6,5: scaccia i fantasmi di Bergamo con una prestazione all’altezza.

Romagnoli 6,5: il confronto con il gigante Djuric è impari ma il centrale da muro come può senza soffrire particolari pene.

Bourabia 6: meglio in fase difensiva dove si fa notare per alcune chiusure provvidenziali.

Brescianini 6,5: in mezzo al campo passa tutto per i suoi piedi. Orchestra il gioco a meraviglia e da fiato alla manovra nei momenti in cui la gara aumenta di giri

Barrenechea 6: grinta e pulizia a servizio di Di Francesco. Energia pura in mezzo al campo che permette ai suoi di sistemare situazioni potenzialmente pericolose.

Gelli 6,5: a supporto delle punte fa il massimo per creare pericoli.

Soulé 6,5: funambolico e imprendibile lì davanti. Il talento gialloblù sta sbocciando pian piano dando segni incoraggianti sul futuro.

Seck 6: non da il supporto sperato li davanti, tanto lavoro sporco che non produce nulla di buono.

Kaio Jorge 6: l’ex Juve prova a mettere in difficoltà la difesa scaligera. Realizza il gol che riapre la gara dei suoi.

All. Di Francesco 6: alla fine il pareggio sta anche stretto al Frosinone che ha provato a portare a casa i 3 punti senza successo.

Foto: Frosinone Calcio Facebook