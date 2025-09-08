Prima pagina » Economia » Lavoro sicuro a Roma, ATAC cerca personale per le metro | Contratto stabile e paga oltre 2.000€

Lavoro sicuro a Roma, ATAC cerca personale per le metro | Contratto stabile e paga oltre 2.000€

8 Settembre 2025 Desideria Maglione
Roma apre le porte del lavoro. Adesso potrai finalmente trovare impiego e firmare un vero contratto. Si guadagna bene

Trovare lavoro oggi è una sfida che molti vivono quotidianamente. Anche chi possiede un titolo di studio spesso si scontra con un mercato saturo, in cui la concorrenza è altissima.

L’incertezza e la precarietà hanno preso il posto della stabilità che un tempo garantiva la possibilità di programmare la propria vita.

Non è raro vedere persone che, pur avendo competenze e formazione, finiscono per accettare impieghi temporanei o sottopagati, costrette ad accontentarsi pur di avere una fonte di reddito.

A complicare le cose c’è anche l’aumento del costo della vita, che rende difficile vivere dignitosamente con stipendi modesti.

Le soluzioni trovate da molti

Questo contesto ha spinto molte persone a rivedere le proprie prospettive. Alcuni cercano di reinventarsi, sfruttando capacità manuali o idee imprenditoriali per avviare attività autonome, anche nel piccolo.

Altri decidono di andare oltre i confini nazionali, scegliendo di emigrare per cercare fortuna in paesi dove le prospettive occupazionali appaiono più stabili e meglio retribuite. Le partenze all’estero non riguardano più solo i giovani appena laureati, ma anche famiglie intere o lavoratori che, dopo anni di sacrifici, non vedono in Italia un futuro sostenibile.

Alcuni si avvicinano a mestieri artigianali o al commercio online, altri cercano nella flessibilità del lavoro autonomo un margine di indipendenza che non trovano come dipendenti.

La svolta di Roma

Eppure, non mancano segnali positivi, seppur sporadici, che mostrano come anche in Italia ci siano realtà pronte a offrire nuove possibilità di occupazione. È il caso di Atac, la società di trasporto pubblico di Roma, che ha aperto nuove selezioni di personale. In particolare, l’azienda sta cercando responsabili del servizio scale mobili e ascensori, figure che avranno il compito di garantire la funzionalità e la sicurezza di impianti fondamentali per la mobilità urbana.

L’offerta è apparsa sul portale di Atac e rilanciata da testate locali. Romatoday.it ne parla come di un’occasione per avere accesso a un contratto che permette di fare ottimi guadagni. Si tratta di un ruolo di responsabilità che richiede competenze tecniche e gestionali, ed è destinato a garantire continuità e affidabilità in un settore spesso al centro di critiche per malfunzionamenti e disservizi. L’apertura delle candidature rappresenta una possibilità concreta per chi ha maturato esperienza nel campo e desidera mettersi in gioco all’interno di una delle aziende pubbliche più grandi della capitale.

