LAVORO – Guadagni 1.200€ senza uscire di casa: devi solo usare il cellulare 10 minuti al giorno | È la nuova moda

Ci sono alcuni ingegnosi metodi per guadagnare un sostanzioso gruzzoletto stando comodamente seduti sulla propria poltrona di casa.

Con l’avvento della pandemia, un numero sempre più elevato di persone ha avuto modo di optare per lo smart working. Un termine che sembra alquanto altolocato ma si riferisce semplicemente a quella categoria di lavoratori che svolgono le proprie mansioni da casa anziché da un ufficio o da una particolare sede.

Tale modalità di impiego fino a qualche anno fa era pressoché sconosciuta e magari anche poco considerata perché ritenuta non idonea e inefficace al mondo del lavoro. Ma poi con il lockdown, numerose realtà si sono dovute adattare alla situazione e gran parte di queste non è più tornata indietro.

Tutto ciò ha anche cambiato la mentalità dei giovani, che sono sempre meno vogliosi di accontentarsi di una professione tradizionale, e sono costantemente alla ricerca di soluzioni alternative ma valide che diano loro modo di portarsi a casa un guadagno soddisfacente senza necessità di andare a lavorare in fabbrica o rimanere ore ed ore chiusi in un ufficio.

Impieghi alternativi ma proficui

Oggigiorno ci sono nuovi impieghi che si possono svolgere direttamente dalla comodità di casa e che promettono buoni guadagni, a prescindere che li si desideri far diventare un lavoro a tempo pieno o si abbia semplicemente voglia di avere un’entrata extra. Uno di questi modi riguarda la compilazione dei sondaggi online. Molte imprese sono alla ricerca di membri per prendere parte alle varie ricerche di mercato. A questo proposito si consiglia di consultare siti come Toluna, Alta Opinione, One Poll e Mint Vine. Si possono guadagnare tra i 20 e 100 euro al mese.

Avete mai pensato di aprire un sito web o un blog? Si tratta di un’attività che va fatta con costanza se si vogliono ottenere ottimi risultati, soprattutto da un punto di vista economico. Infatti si stima che lo stipendio mensile può arrivare fino a 5 mila euro o di più, a seconda della crescita del sito e delle tecniche di monetizzazione utilizzate.

Meno sforzi più guadagni

Se avete degli oggetti o dei vestiti usati e che non indossate più, perché non approfittarne e venderli online? Basta semplicemente caricare delle buone foto, includere una descrizione soddisfacente e chiedere un prezzo ragionevole. Sono disponibili diverse piattaforme gratuite e progettate appositamente per la compravendita di accessori e abbigliamento. Tra queste troviamo Depop, eBay, Facebook Marketplace e Subito.it. In questo caso le entrate possono variare, partendo da 50 euro fino ad arrivare a 1000 euro al mese.

In alternativa si può diventare un tester di app. Se siete amanti della tecnologia, non c’è alternativa migliore di questa. Le aziende sono alla costante ricerca di persone che si occupano di testare le loro applicazioni. Se interessati, potete affidarvi a uno dei seguenti siti: UserTesting, BetaFamily, Testbirds, uTest o Appen. In questi casi i guadagni si aggirano tra i 100 euro e i 2000 euro al mese.