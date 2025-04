Hogwords è a Roma, il villaggio incantato dove la magia esiste davvero: è a pochi passi da Roma ma senza le indicazioni precise non ci arrivi

Il castello magico di Harry Potter è praticamente dietro l’angolo ma purtroppo hai bisogno di queste indicazioni.

Tutti, almeno una volta, abbiamo sognato di ricevere quella famosa lettera con il sigillo di ceralacca e il simbolo della civetta contenente questa scritta: “Gentile Signore, siamo lieti di informarla che è stato ammesso alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts”.

Nella mente geniale di J.K. Rowling, quel mondo prende forma tra castelli sospesi nel tempo, cappelli parlanti, pozioni fumanti e viaggi che iniziano da un binario nascosto: il 9 e 3/4 della stazione di King’s Cross. Basta correre dritto verso un muro tra il binario 9 e il 10 e… magia!

Da lì parte l’Hogwarts Express, diretto verso l’incantata scuola dove ogni dettaglio è parte di un universo che vorremmo abitare. E se ti dicessero che a Roma c’è una Hogwarts tutta nostra? Non serve attraversare il Regno Unito per vivere un’avventura fuori dal tempo: basta allontanarsi un po’ dalla Capitale e spingersi in questo luogo.

I libri diventano reali

Capita spesso: leggiamo un romanzo, ci perdiamo in un film o in una saga fantasy, e subito nasce quel desiderio pazzo di andarci davvero, in quel luogo immaginario. Hogwarts, Narnia, la Terra di Mezzo sono mete ideali, impossibili sulla carta, ma che dentro di noi hanno già preso forma.

Ed è lì che l’immaginazione fa il suo dovere: ci guida verso quei luoghi che nella realtà gli somigliano. Ecco perché a volte, girando l’Italia e non solo, può capitare di pensare che questo o quel posto sembrino usciti da un libro. D’altronde, a volte i luoghi reali sono ispirazione per gli scrittori.

La Hogwarts italiana

Stradenuove.net ha diffuso la notizia sulla magica Hogwarts a due passi da Roma. Si tratta di Calcata, una Hogwarts di pietra e vento, sospesa nel tempo, poggiata su uno sperone di tufo nel cuore della Valle del Treja, in provincia di Viterbo. Ribattezzata “il paese delle streghe”, è un borgo talmente suggestivo che sembra costruito apposta per una storia magica.

Abbandonata per decenni dopo essere stata dichiarata inagibile, Calcata è tornata in vita grazie a una comunità di hippie e artisti che l’hanno adottata come rifugio negli anni ’60. Oggi è un gioiello slow, con gallerie d’arte, botteghe, ceramiche, vetro lavorato e profumo di incenso che si mescola all’odore antico delle pietre. Da non perdere la chiesa del santissimo nome di Gesù e l’Opera Bosco, un museo open air dove l’arte si fonde col bosco. Poco distante, il parco regionale Valle del Treja e le Cascate di monte Gelato chiudono il cerchio magico.