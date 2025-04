Anomalia nei cieli, dal 29 aprile piovono fuochi: fino a 20 impatti all’ora solo in questi giorni | Avviso per chi viaggia di notte

I cieli non sono più sicuri come un tempo. Attenzione se prenoti un volo in questi giorni, ci saranno guai.

Qualcosa di strano sta succedendo nei cieli. A partire dal 29 aprile, testimoni da tutta Italia segnalano una misteriosa pioggia di fuochi luminosi, con fino a 20 impatti all’ora visibili nelle notti più limpide. Che stia arrivando una pioggia spaziale? C’è chi dà la colpa al surriscaldamento globale, chi a un nuovo squilibrio nel campo magnetico terrestre.

L’atmosfera, sempre più compromessa, potrebbe non essere più in grado di proteggere la Terra da ciò che arriva dallo spazio. Alcuni parlano di polveri cosmiche, altri di frammenti di satellite che rientrano in orbita, e i più catastrofisti tirano in ballo persino oggetti non identificati.

Insomma, la notte tra aprile e maggio si annuncia movimentata, e forse non è una coincidenza che il fenomeno si intensifichi proprio durante le ore notturne, quando molti viaggiano in auto o in treno. È il caso di preoccuparsi? O si tratta dell’ennesimo evento inspiegabile che finirà nel dimenticatoio? Gli esperti per ora tacciono, ma il mistero resta.

È già successo nei film

Non è la prima volta che l’uomo guarda in alto e si chiede cosa stia succedendo. I film di fantascienza ci hanno preparati a tutto: da La guerra dei mondi a Independence Day, il cielo che si accende all’improvviso ha sempre portato brutte notizie.

Navicelle aliene, esplosioni intergalattiche, invasioni silenziose. La fantascienza ci ha abituati all’idea che quando il cielo diventa troppo spettacolare, è il momento di preoccuparsi. Eppure, non tutto ciò che brilla porta il caos.

L’anomalia nei cieli

Astronomitaly.com ha diffuso le informazioni. Non è la fine del mondo, è lo spettacolo delle Liridi, uno sciame meteorico che attraversa il cielo proprio a cavallo tra aprile e maggio. Dal 29 aprile al 1 maggio, le notti italiane si riempiranno di stelle cadenti, visibili a occhio nudo in condizioni favorevoli. E quest’anno c’è un’occasione in più per godersi lo show: grazie ad Astronomitaly, si possono prenotare soggiorni in alcune delle zone con il cielo più limpido d’Italia, perfette per osservare la via Lattea e i fenomeni celesti.

I cosiddetti Cieli più belli d’Italia sono stati certificati in 60 destinazioni tra borghi, agriturismi, castelli e rifugi, lontani dall’inquinamento luminoso. Il ponte del Primo Maggio diventa quindi una scusa perfetta per fuggire dalla città, prendersi una pausa e lasciarsi incantare dal cielo. Se volete, potete anche richiedere un astrotour privato, direttamente dal vostro giardino o terrazzo, con tanto di telescopio e guida esperta.