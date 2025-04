Da vedere, in meno di 4 ore da Roma ti ritrovi in acque cristalline da film: c’è pure la barriera corallina | Ma quanto costa davvero

Incredibile: a poco tempo dalla capitale c’è una località incredibile che avrai sicuramente visto in qualche film.

Una volta bastavano un ombrellone, un panino col prosciutto e la crema solare del supermercato. Oggi, invece, andare al mare è diventata quasi un’operazione da commercialista. I prezzi degli stabilimenti balneari sono saliti alle stelle: 30 euro per due lettini e un ombrellone? Minimo.

Poi ci aggiungi parcheggio, pranzo al bar, eventuale pedalò per fare un po’ di sport e, a fine giornata, ti chiedi se non sarebbe stato meglio prenotare un weekend a Londra. Colpa dell’inflazione, certo, ma anche di concessioni balneari poco trasparenti, canoni bassissimi per i gestori e pochi controlli sui rincari.

Morale: la spiaggia è diventata quasi un lusso. Eppure, ci ostiniamo a volerci andare. Perché niente batte il suono delle onde, la sabbia calda sotto i piedi, il sale e la crema solare che sanno di estate vera. Anche se a peso d’oro, continuiamo a cercare quel pezzetto di blu tutto per noi.

Siamo circondati dal mare

L’Italia è una penisola: un fatto geografico semplice, ma che spesso dimentichiamo di quanto sia un privilegio. Mare a est, a ovest, a sud. E non uno qualunque. Dalla costiera amalfitana alle Cinque terre, passando per le spiagge rosa della Sardegna, le calette nascoste del Salento e le scogliere siciliane.

Viviamo letteralmente immersi in uno dei patrimoni paesaggistici più belli del mondo. Non serve volare lontano per trovare paradisi marini. Ma se ogni tanto ci scappa la voglia di esotico, la meta che fa per noi è dietro l’angolo. A sole 4 ore dalla capitale.

La barriera corallina a 4 ore da te

Money.it ha diffuso tutte le informazioni. 4 ore di volo e sei lì, nel cuore del Mar Rosso, a Sharm el-Sheikh, dove il mare non è solo blu, ma è uno spettacolo vivente. Con oltre 100 km di barriera corallina e più di 150 specie di coralli, questo tratto marino è stato soprannominato “il giardino di Allah” dagli arabi. Il motivo? Semplice, sotto la superficie dell’acqua, si apre un mondo che sembra un quadro.

Pesci colorati, razze, tartarughe marine, persino squali, tutti in perfetta armonia dentro un ecosistema vecchio di 6000 anni, che molti esperti considerano il più bello e variegato al mondo. Ma tutto questo quanto costa? Il momento migliore per visitare Sharm el-Sheikh in fatto di prezzi è sicuramente tra ottobre e maggio: clima perfetto, prezzi più contenuti, e meno affollamento rispetto all’alta stagione estiva. Maschera, pinne e meraviglia assicurata. Altro che ombrellone a 30 euro.