ALLARME – Roma è blindata fino a nuovo ordine: l’ultimo annuncio conferma strade chiuse dappertutto | Disagi sui mezzi pubblici

La capitale italiana è al centro dell’attenzione per delle regole introdotte sulla circolazione dei mezzi di trasporto. Turisti e residenti sono stati colti alla sprovvista.

Roma è senza dubbio una delle città più apprezzate nel mondo intero perché ha un patrimonio artistico-culturale degno di tutto rispetto. Basta pensare che in tanti si recano almeno una volta nella capitale italiana per ammirare il maestoso Colosseo.

Per non parlare dei Musei Vaticani e dei vari ristoranti che permettono a chi ama i piaceri della tavola di gustare i piatti tipici della tradizione romana. Non a caso tra una visita e l’altra le persone si siedono volentieri alle tavole per dedicare qualche oretta a soddisfare le proprie papille gustative.

Dato che questi giorni sono di festa per molti lavoratori (gli insegnanti, per esempio, potranno godere del ponte più lungo in assoluto perché si tornerà a scuola in linea massima il 5 maggio), Roma è stata presa d’assalto.

Sicuramente è una buona notizia per il turismo, ma nelle ultime ore non sono mancati dei problemi che hanno creato inevitabilmente dei disagi. Molte strade saranno chiuse e non sarà possibile usufruire dei mezzi pubblici. Cosa sta accadendo? Andiamo subito a scoprirlo.

Roma e dintorni nel caos più totale

Domenica 20 aprile è stata celebrata la Pasqua, un’occasione che permette a tanti di riunirsi per festeggiare la resurrezione di Cristo. C’è chi ha pensato di organizzare qualche giorno nella capitale italiana. Purtroppo ci sono stati (e ci saranno ancora) degli imprevisti che metteranno a dura prova.

Ma perché tutto questo allarmismo? Chi è ben aggiornato sa bene qual è la risposta. Ne stanno parlando tutti, soprattutto in radio e in televisione. La maggior parte delle persone sono a conoscenza che è avvenuto un evento del tutto inaspettato. Tutto è spiegato alla perfezione sul sito quifinanza.it.

Nuove regole per i mezzi di trasporto

In poche parole è venuto a mancare Papa Francesco la mattina del 21 aprile 2025 in seguito ha un peggioramento delle sue condizioni fisiche. Tutto ha avuto inizio a febbraio, quando fu ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. A tal proposito il Governo con le Ferrovie dello Stato, Atac e aeroporti di Roma ha proposto misure urgenti per potenziare i trasporti e limitare i disagi.

Le ferrovie avevano già preso in considerazione delle misure in vista del Giubileo, però adesso verranno rafforzate per i funerali. In che modo? Potenziando l’offerta di collegamenti ferroviari nazionali e metropolitani. Per supportare gli spostamenti di anziani e disabili è stato anche potenziato il servizio Sala blu. Ci saranno anche delle tariffe agevolate per i pellegrini su tutti i mezzi di trasporto. Inoltre alcune strade saranno chiuse proprio per evitare il solito traffico tipico della quotidianità.