LAVORO – 2.800€ al mese da casa, basta avere il portatile: nessuna laurea e nessuna esperienza | E tu ancora che guadagni una miseria

Lavorando da casa si può arrivare a guadagnare fino a 100 mila euro all’anno: ecco gli impieghi più fruttuosi.

Con l’evoluzione della tecnologia, il mondo del lavoro continua a rinnovarsi, come accadrà anche nei restanti mesi del 2025. Se siete prossimi alla laurea o state cercando di approfondire le vostre conoscenze in un determinato ambito professionale, è meglio sapere fin da subito quali sono i ruoli maggiormente richiesti del momento e perché no, anche i più remunerativi.

A stilare la classifica dell’anno corrente ci ha pensato il portale Moneta, che ha eseguito un’analisi approfondita in materia consultando due fonti principali, LinkedIn, ovvero il social professionale per eccellenza, e il Salary Survey 2025, che veicola informazioni importanti sugli stipendi e sulle prospettive di carriera.

Se da un lato i risultati non sono stati particolarmente sorprendenti, complice il mondo virtuale nel quale viviamo, dall’altro gli stessi potrebbero far riflettere i giovani sull’eventuale impiego che un giorno desiderano ottenere. Ma scopriamo nel dettaglio, settore per settore, quali sono i lavori più ricercati.

Qual è l’impiego che vanta lo stipendio più alto?

L’analisi portata avanti da Moneta è chiara: ci sono alcuni settori che presentano molta più richiesta rispetto ad altri. Stiamo parlando dei seguenti: sicurezza informatica, tecnologia e finanza. Ma nella stessa categoria sono emersi anche ruoli più tradizionali, come quelli nell’amministrazione e nella logistica.

Entrando nel dettaglio, tra i profili più ricercati del 2025 c’è il Chief Financial Officer (CFO), ovvero la persona che si occupa della strategia economica e finanziaria di un’azienda. Si tratta di un lavoro cruciale nel determinare il successo o meno di una realtà imprenditoriale, ragion per cui viene remunerato molto bene. Si parla infatti di un salario annuale di oltre 130 mila euro. Non a caso, si tratta di una delle professioni più ambite.

Lavori nei settori più all’avanguardia

Tra i lavoratori più ricercati ci sono quelli legati al mondo della finanza, come il Controller, che ha il compito di pianificare e analizzare i dati finanziari in un contesto industriale. Il suo stipendio si aggira tra i 50 mila e i 70 mila euro. Nel settore tecnologico invece spicca l’IT Manager, una figura che si occupa della gestione delle infrastrutture IT dell’azienda. In questo il salario annuale parte da 60 mila e arriva a 100 mila euro.

Poi troviamo i Software Developer, che progettano e sviluppano applicazioni e sistemi software, e gli Specialisti di Cybersecurity, la cui remunerazione si aggira tra i 50 mila e i 90 mila euro. Tra i ruoli più voluti non mancano però anche quelli considerati più classici, come il Banconista e l’Addetto alla logistica, soprattutto nella distribuzione e nella vendita al dettaglio.