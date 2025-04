Multa da 7.000€, se il tuo cane abbaia non può stare in casa: lo devi riportare in canile | Approvata la legge spaccafamiglie

Latrati e ululati del vostro amico a quattro zampe potrebbe costarvi molto caro in termini economici: ecco cosa si rischia.

Il cane è risaputo che sia il migliore amico dell’uomo. Nulla di più vero per chi possiede uno o più di questi incredibili animali domestici. Ci fanno compagnia, ci tirano su di morale e non smettono mai di sorprenderci con le loro fantastiche abilità, sia da un punto di vista fisico che comunicativo.

E’ anche vero che queste bestiole non sono perfette. Oltre al rischio di trovarsi i loro bisogni in giro per casa, tendono ad abbaiare nei momenti meno opportuni, dando potenzialmente fastidio alle persone che si trovano in nostra prossimità, vicini di casa inclusi, soprattutto se si abita in un condominio.

Il problema è che la maggior parte dei padroni non è consapevole del fatto che questo vizietto può lasciare loro con qualche centinaia se non migliaia di euro in meno sul proprio conto corrente. Si rischia infatti di ricevere una multa salatissima.

“Vietato abbaiare”

Il cane vanta numerosi diritti da un punto di vista legislativo. Infatti è necessario prendersene cura, dandogli cibo e affetto. Ma tra le azioni che si commettono, ce ne sono alcune che, seppur all’apparenza innocue, possono farvi rischiare grosso, soprattutto in termini economici.

Per esempio, quando viene lasciato solo in casa per diverse ore, i suoi latrati e ululati potrebbero disturbare altre persone durante il loro riposo o nel corso delle varie attività quotidiane. A questo proposito, in base alla gravità del reato, si può ricevere una multa che parte da qualche centinaio di euro e arriva a migliaia di euro.

Cosa si rischia lasciando da solo il proprio cane per lunghi periodi di tempo

Se si lascia il proprio animale domestico senza cibo, acqua e in un ambiente inadatto, si potrebbe andare incontro ad un reato di maltrattamento, per il quale è prevista una sanzione pecuniaria da 5 mila a 30 mila euro e un periodo di reclusione, da 3 a 18 mesi. In alcune circostanze, potrebbe anche aggiungersi il reato di abbandono, che prevede una pena fino ad un anno e una multa tra i 1000 e i 10 mila euro.

Ovviamente ogni caso è differente. Se per esempio il cane viene lasciato da solo per un paio di ore con cibo e acqua, il suddetto reato non sussiste. Nel caso però in cui l’animale a quattro zampe emetta dei rumori, che includono il semplice abbaiare, si può incorrere nel reato di disturbo della quiete pubblica, per il quale il proprietario viene recluso fino a tre mesi oppure subisce un’ammenda fino a 309 euro.