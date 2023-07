Estate, tempo di sole, mare e…lavori. Sì, perché a quanto pare esiste una classifica, redatta da un noto giornale, che riporta quelli più pagati e dunque più redditizi, da effettuare in questa stagione.

Parliamo del The Sun, noto tabloid del Regno Unito e in Irlanda che, forse non a caso ha elencato in una classifica i dieci lavori più pagati nel periodo estivo, facendo gli interessi di imprenditori e probabilmente anche di giovani universitari che in attesa della prossima sessione autunnale sarebbero in grado di cogliere al volo questa opportunità.

Lavori per i quali non sempre è necessario un titolo di studio e, in qualche caso, nemmeno di corsi di formazione specifici.

Al decimo posto di questa particolare classifica secondo il giornale ci sarebbe l’host o hostess di eventi, in grado di riuscire a far guadagnare, sempre secondo il giornale, l’equivalente in media di 5.789 € in tutta la stagione. Al nono posto invece la ricerca avrebbe individuato il ruolo di assistente in gelateria (5.789 €). Si tratta evidentemente di lavori in grado di garantire un sostegno per quei lavoratori che spesso fanno i conti con il precariato durante tutto l’arco dell’anno, ma perché importanti anche per coloro che focalizzano un certo business in estate e necessitano di forza lavoro.

All’ottavo posto della classifica troviamo l‘estetista (6.170 €) e, da quello che si evince leggendo cartelli esposti all’esterno di negozi e ristoranti, il parcheggiatore (6.209 €). Quest’ultimo dunque ricopre la settima posizione. Al sesto posto invece troviamo il coordinatore di campi estivi (6.283 €), che spesso sopperisce alle difficoltà dell’ultimo minuto di chi invece vorrebbe solo staccare la spina dal tran tran quotidiano e rilassarsi.

In quinta posizione invece troviamo l’istruttore di nuoto (6.600 €) preceduto in classifica da un altro lavoro volto a garantire tranquillità e sicurezza, soprattutto al mare: parliamo dell’inserviente in spiaggia, che figura al quarto posto di questo particolare elenco (6.634 €).

Si sa che l’estate è sinonimo anche di turismo e una guida turistica molto molto attiva, può in estate riuscire ad incassare circa 6.700 euro. Questo la pone al terzo posto dei lavori estivi più redditizi.

Per le prime due posizioni si va a bussare alla porta della grande stagione di eventi e festival. E’ infatti provato che gli assistenti al catering sono molto ricercati, tanto da poter riuscire a racimolare la cifra di 7.100 euro. Compenso che garantisce a questa figura professionale la seconda posizione di questa classifica. E allora qual è il lavoro più remunerativo della stagione più calda dell’anno?

A quanto pare secondo The Sun, a governare questa speciale lista pare essere proprio l’istruttore di surf. Evidentemente, stando all’analisi del giornale, imparare a gestire le onde può portare a chi lo insegna un guadagno di oltre 7.200 euro in tutto il periodo estivo.

