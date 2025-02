Lavatrice puzzolente, NON chiamare più l’idraulico: ti sfila un botto di soldi mentre il rimedio è GRATIS | Usa questo e poi mi dici

La lavatrice non sarà più un problema per te! Addio spese extra per l’idraulico. Ecco cosa devi fare per eliminare i cattivi odori.

La lavatrice fa parte della categoria dei grandi elettrodomestici con il frigorifero, la lavastoviglie, il congelatore, la lavasciuga e il condizionatore. In Italia nel 1853 a Napoli si utilizzavano delle macchine dotate di caldaia per il vapore che pulivano i capi d’abbigliamento.

Nel 1907 fu lanciata dagli Stati Uniti da Alva Fisher, ma solo dopo la Seconda Guerra Mondiale la richiesta di questo elettrodomestico aumentò radicalmente soprattutto in Europa. Attualmente si distinguono quelle a carica frontale e a carico dall’alto.

In tutte le case è presente questo elettrodomestico. Infatti quando non funziona come dovrebbe crea dei disagi non indifferenti. Uno dei tanti è dovuto dal cattivo odore. Per questo motivo sarebbe opportuno correre ai ripari.

Sul sito sulsicuro.it c’è la soluzione per eliminare i cattivi odori emanati dalla lavatrice. Chi è alle prese con le faccende domestiche cercherà in qualsiasi modo di risolvere il problema contattando un idraulico. In realtà si può fare a meno di contattare questa figura professionale e, di conseguenza, non ci saranno spese extra da fare.

Addio idraulico, adesso puoi contare sulle tue forze

Il cattivo odore non è un problema legato al guasto tecnico, dunque si può ricorrere alla pulizia accurata. Un paradosso dal momento che c’è sempre acqua in circolazione, ma si sa che tutto ha bisogno di costanti cure e attenzioni. Per evitare che si rovini il bucato o che puzzi, occorre intervenire tempestivamente. La pigrizia è il peggior nemico in questo caso.

C’è da aggiungere che le lavatrici moderne sono meno esposte a questo problema, dato che sono progettate per risparmio d’acqua e di energia. Ciò significa che si lavora in maniera diversa. A prescindere dal tipo di lavatrice, puoi valutare in entrambi i casi delle soluzioni efficaci per eliminare i cattivi odori. Andiamo a scoprire quali sono.

Due rimedi economici e alla portata di mano di tutti

Prima di tutto bisogna riferire cosa bisogna mettere in lavatrice per eliminare questo problema. L’aceto (un bicchiere da 250 ml) e il bicarbonato (un cucchiaino) si possono fare per i lavaggi a vuoto, in quanto igienizzano l’interno della lavatrice e migliorano l’odore.

In alcuni casi si può fare ricorso anche al sale grosso da inserire all’interno del cestello. Poi occorre avviare un lavaggio a vuoto a 30° con centrifuga. Il sale sciolto non farà altro che eliminare le tracce dello sporco o di sapone incrostati. Come puoi notare, si tratta di metodi estremamente naturali che hai a portata di mano nel quotidiano.