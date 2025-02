Risolvi questo problema di logica | Se ci riesci il premio da 300€ è tuo, hai solo una possibilità per farcela

Colui che riesce a risolvere questo test del QI dimostrerà di avere una marcia in più rispetto agli altri e non solo. Ecco qual è.

Le sfide del quoziente intellettivo sono una grande opportunità per migliorare le proprie capacità cognitive. Basta semplicemente allenarsi qualche minuto al giorno e i risultati arriveranno nell’immediato.

In questo modo si può potenziare il pensiero critico, la capacità di analisi, la concentrazione, la velocità di elaborazione mentale e tanto altro ancora. L’importante è non sentirsi mai arrivati, anche perché non si smette mai di imparare nella vita.

Chi ha questo atteggiamento ha tutte le carte in regola per raggiungere i propri obiettivi. A tal proposito ci sono dei siti web che mettono a disposizione, in modo assolutamente gratuito, dei test del quoziente intellettivo.

Sul sito younipa.it, per esempio, c’è un test davvero difficile da risolvere. La sfida è ancora più ardua per via del tempo ridotto che sia a disposizione. Ciò che conta è non farsi prendere dal panico e concentrare la propria mente al 100%.

Osserva l’immagine e trova la soluzione in poco tempo

L’immagine propone una scena tipica del mondo poliziesco: c’è un ispettore che deve capire chi dei tre personaggi mente. Ovviamente sa che solo uno sta dicendo la verità, ma chi si sottopone a questa prova deve arrivarci da solo. Al centro della questione c’è un diamante rubato.

Ci sono un ragazzo con maglia e cappellino della stessa fantasia, due poliziotti e un altro con camicia e bretelle. Uno dei due poliziotti ha una lente di ingrandimento proprio perché deve vederci chiaro nella faccenda. Se il sospettato A non mente, allora B e C sono da mettere in dubbio. Questo discorso si può fare anche invertendo le lettere. Allora qual è la soluzione? La risposta è immediata.

Un test del QI davvero difficile! Allena la mente

Il sospettato A dice che è B il colpevole, il sospettato B dice che è C il colpevole e il sospettato C dice che B sta mentendo. Ovviamente nessuno dei tre dirà di aver commesso il furto e allora tocca all’investigatore capire dove sta la verità. Chi svolge questa professione devi avere un forte sesto senso e un intuito che va al di sopra della norma. Una sorta di Sherlock Holmes per intenderci.

Alla fine la conclusione più plausibile è che il sospettato B dice la verità, ovvero che il colpevole è C. Se non sei riuscito a individuare da solo la risposta, non devi assolutamente gettare la spugna. All’inizio sarà difficile, ma con un po’ di allenamento tutto si potrà ottenere. D’altronde è ben risaputo che bisogna fare pratica.