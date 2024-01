Latte dell’Eurospin, a produrlo è una ditta famosissima: costa la metà ma è il top

Latte Eurospin, a produrlo è una ditta molto ma molto famoso. Qui costa la metà ma è comunque buonissimo.

Con la grande e incessante crisi che ha toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che ci sta indubbiamente più a cuore, gli italiani per la loro spesa settimanale hanno iniziato a puntare maggiormente ai discount. Le varie catene nascono e si diffondono anche in Italia come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia.

Tra i più amati in assoluto c’è di certo l’Eurospin. Il suo slogan de la spesa intelligente è conosciuto da tutti e i vari spot sono trasmessi da tempo a rotazione sulle varie emittenti nazionali. Tante sono le offerte che troviamo disponibili sia negli store fisici che quelli squisitamente online. E non riguardano solo il genere alimenta re ma anche la Tecnologia.

Nel periodo natalizio, ormai concluso, sono andati letteralmente a ruba i dolci, soprattutto panettoni e pandori. Ce ne erano davvero per tutti i gusti e ogni necessità. Quelli poi arricchiti da accattivanti farce sono stati i più gettonati dai golosi. Tra l’altro dietro il nome Duca Moscati altro non si celava niente di meno che la Maina. Questo noto marchio per suddetta catena produce anche le colombe e altri dolciumi.

Latte Eurospin, buonissimo, conveniente e prodotto da un grande marchio

Chiaramente non apparendo qui con il suo vero nome costa molto di meno. E che dire dei ravioli? Sono decisamente squisiti. Quelli con il cuore cremoso di ricotta e di spianaci, nonché i classici al prosciutto crudo, sono invece preparati da Giovanni Rana. E la pasta? Reca la firma Tre Mulini ed è prodotta dal Pastificio Andalini.

Insomma, possiamo proprio ben dire che siamo in buone mani quando facciamo acquisti in tale direzione. Ora però in tanti consumatori, notando la grande bontà del latte Land presente in tutti gli store Eurospin a prezzi super convenienti se dietro di esso si celi un grande marchio. A quanto pare sì e noi vi sveleremo il nome.

Chi si cela dietro il nome Land

Si tratta niente meno, udite udite, che della Parmalat. E anche qui per il fatto che non si manifesta permette a chi lo acquista di spendere molti meno soldi, diciamo addirittura la metà. Ovviamente pure tale novella scalderà e nemmeno poco i cuori dei tanti clienti che sovente possono anche acquistarlo in offerta.

Lo possiamo trovare intero, scremato, parzialmente scremato e a lunga conservazione nonché pure omogeneizzato. Insomma, diciamo che ce ne è per tutti. Ultimamente lo abbiamo trovato nella sua versione intera scontato 55 centesimi a confezione al posto di 69 centesimi. Parliamo in ogni caso di prezzi molto ma molto competitivi.