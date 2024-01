Iginio Massari, copia subito la sua torta di mele aggiungendo il suo ingrediente segreto: nessuno crederà l’abbia preparata tu

Lo chef e pasticcere Iginio Massari ha condiviso con il pubblico il segreto per una torta di mele a regola d’arte: il suo ingrediente segreto.

La torta di mele rappresenta un’autentica icona culinaria intramontabile, e intreccia le sue radici nella cultura gastronomica di molti Paesi.

Le prime ricette risalgono infatti ai primi libri di cucina, e sono state tramandate di generazione in generazione, fino ad essere perfezionate persino da chef del calibro di Iginio Massari. La torta di mele, del resto, incarna l’accoglienza e la semplicità di un dolce fatto in casa, una fusione di ingredienti che narrano storie di famiglia e momenti condivisi, ed è apprezzata da adulti e piccini.

L’ingrediente di base, ovviamente, resta la mela, ma Iginio Massari ha aggiunto alla preparazione un tocco personale che ammalia il palato e impreziosisce il dolce.

Si tratta di una spezia profumata e fragrante di uso comune, ma molto spesso snobbata ai fornelli: nel paragrafo successivo la ricetta completa per preparare una torta di mele da capogiro!

La torta di mele di Iginio Massari

Per sfornare una torta di mele che si scioglie in bocca, occorreranno 700 grammi di mele, 200 grammi di farina, 200 grammi di zucchero, 100 grammi di burro fuso, 200 ml di latte, 2 uova, 1 bustina di lievito in polvere per dolci, 1 limone e 3 grammi di cannella. Proprio quest’ultima è in grado di apportare un notevole valore aggiunto al dolce: provare per credere!

Dopo aver sbucciato la frutta, bisogna tagliare le mele in fettine molto sottili, in modo che si sciolgano successivamente con la cottura in forno, e riporle in una terrina con abbondante acqua e limone. Si può quindi procedere con la preparazione dell’impasto, montando le uova assieme al burro e a metà dello zucchero, mentre la restante metà dovrà essere aromatizzata con la cannella, e versata solo successivamente nel composto. In seguito, è il turno della farina e del lievito setacciati, quindi del latte versato a filo. Dopo aver versato le fettine di mele nell’impasto, è necessario imburrare o infarinare uno stampo accuratamente, e versarvi tutto il composto, livellandolo con cura. A questo punto, la torta potrà essere infornata a 180 gradi per 45 minuti, ed il gioco è fatto!

Il trucchetto per una torta di mele coreografica

Alcuni preferiscono decorare la superficie della torta di mele con fettine extra, dettaglio che la rende immediatamente piacevole alla vista e le regala un’impressione assolutamente genuina.

In questo caso, possiamo spolverarle prima della cottura con qualche grano di zucchero di canna: esso si brunirà dentro al forno e le glasserà, rendendo il dolce degno della vetrina di un pasticcere!