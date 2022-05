Latina: a processo i genitori che hanno torturato per due anni il figlio perché omosessuale

I genitori di un ragazzo quindicenne a latina non appena sono venuti a sapere dell’omosessualità del figlio hanno cominciato a maltrattarlo con numerose punizioni. I genitori del ragazzo di origine romena, rispettivamente 49 e 43 anni, hanno faticato ad accettare l’orientamento sessuale del figlio a causa della loro mentalità retrograda, ma soprattutto violenta. Infatti, il ragazzo ha riportato che non appena ne sono venuti a conoscenza sono cominciate le minacce e le violenze.

Il Processo

I genitori attendono ora l’udienza che è fissata per il 7 settembre 2022, guidata dal giudice Giorgia Castriota. I due genitori al momento sono irreperibili, e proprio dalla prossima udienza il magistrato deciderà se si rinvierà a giudizio, dopo le scrupolose indagini del pubblico ministero Antonio Sgarrella, il quale aveva esercitato l’azione penale

La versione dell’accusa

Gli episodi di violenza sono stati vissuti dalla vittima quando aveva solo 15 anni. Nella denuncia ai carabinieri ha riportato i molteplici maltrattamenti di natura fisica e psichica iniziate nel 2017.

Secondo quanto riportato dal periodico LatinaOggi i genitori alla scoperta della notizia avrebbero avuto una reazione violenta, e avrebbero cercato in tutti i modi far cambiare idea al figlio, portandolo addirittura in luoghi di culto.

Le violenze subite

Il figlio racconta alle forze dell’ordine di un episodio in particolare di quando il padre lo avrebbe colpito con due pugni mentre la madre continuava a vessarlo con una cintura per tutto il corpo.

Il pubblico ministero ha riportato nel capo di imputazione: “I genitori venuti a conoscenza dell’omosessualità del proprio figlio e non tollerandola lo hanno indotto a desistere dal suo orientamento sessuale e al suo rifiuto anche in altre occasioni, lo hanno percosso con una pluralità di azioni vessatorie, morali e fisiche hanno maltrattato il figlio”