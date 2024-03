La vignetta che consente di spostarsi sulle strade svizzere: cos’è e dove acquistarla

Per spostarsi all’interno dei confini svizzeri è necessario munirsi di un apposito contrassegno, la cosiddetta vignetta. Di cosa si tratta? Di un adesivo da apporre sul parabrezza o sulla carena del proprio ciclomotore, ideato quasi 40 anni fa per sostituire i caselli autostradali. Ebbene sì, in Svizzera non ci sono caselli per il pagamento dei pedaggi, ma ci si può spostare liberamente, a patto di avere acquistato una vignetta. Questo contrassegno consente di percorrere tutte le autostrade elvetiche, nonché le strade munite di segnaletica bianco-verde. Ma quanto costa e dove acquistarlo?

Paese che vai usanze che trovi: in Svizzera la vignetta sostituisce i caselli

È dal 1985 che la Svizzera utilizza il contrassegno stradale con scadenza annuale comunemente chiamato vignetta. Questa fu introdotta ufficialmente nel 1985, in sostituzione dei vecchi caselli autostradali. Inizialmente, il costo della vignetta era pari a 30 franchi svizzeri. Oggi, invece, il suo prezzo ammonta a 40 franchi, al cambio attuale poco più di 41 euro. La vignetta 2024 è valida dal 1 dicembre 2023 al 31 gennaio 2025. Insomma, una comodità non da poco, soprattutto per coloro che si spostano frequentemente in autostrada, alla guida di un’auto, di un motociclo, di un furgone o di un camper.

Da qualche anno, la classica vignetta adesiva è stata affiancata dalla vignetta digitale, acquistabile online. Se la prima va incollata sul parabrezza dell’auto o su una parte visibile della moto, quella digitale va semplicemente acquistata. In caso di controlli, saranno le stesse forze dell’ordine a controllarne la validità. Ma dove acquistare la vignetta digitale? Il portale Vignette Online permette di acquistare il proprio contrassegno nella maniera più comoda e veloce possibile, offrendo un supporto via mail agli utenti che dovessero ravvisare problemi o nutrire dubbi in merito.

Inoltre, la piattaforma propone diversi metodi di pagamento, tra cui carta di credito/debito, PayPal, Giropay, iDEAL, Sofortüberweisung, EPS e S€PA. L’attivazione della vignetta è immediata e non prevede costi ulteriori.

Tutto ciò che c’è da sapere prima di entrare in Svizzera

La vignetta è annuale e obbligatoria per chiunque desideri percorrere autostrade e strade con segnaletica bianco-verde. Tutti coloro che ne sono sprovvisti saranno tenuti a pagare una multa di 200 franchi svizzeri, cui andrà sommato il prezzo della vignetta. Va sottolineato come non esista alcuna vignetta giornaliera, settimanale o mensile, ma solo contrassegni annuali. La vignetta non è richiesta ai guidatori che circolano a bordo di veicoli oltre le 3,5 tonnellate, essendo questi già tenuti a pagare una tassa specifica per i veicoli pesanti. I veicoli impiegati per motivi di lavoro, invece, possono ricorrere alla vignetta nonostante il loro peso complessivo superi le 3,5 tonnellate.

Tutti coloro che scelgono di acquistare il bollo adesivo anziché quello digitale, devono ricordare di applicarlo sulla parte superiore del parabrezza, oppure in un angolo ben visibile del motociclo, facendo attenzione che resti perfettamente leggibile fino alla sua scadenza. La vignetta fisica è acquistabile presso uffici doganali, uffici postali, uffici cantonali per la circolazione stradale, sezioni del Touring Club Svizzero e stazioni di servizio. Questo contrassegno è stato adottato anche in altri Paesi, tra cui Austria , Slovenia, Croazia, Bulgaria, Repubblica Ceca e Romania.