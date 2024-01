La nuova flotta di Autobus Ibridi entrerà in servizio nella Rete Periferica di Roma

Il Sindaco Gualtieri e l’Assessore Patané presentano i primi 25 Mercedes Citaro C2 Hybrid, questo è il resoconto della presentazione da parte di Odissea Quotidiana

I primi 25 autobus iridi

Nel corso di una cerimonia tenutasi venerdì scorso 19 gennaio, il Sindaco Gualtieri, l’Assessore Patané e il Presidente della Commissione Mobilità, Zannola hanno presentato ufficialmente i primi 25 autobus del lotto 1 est della rete bus periferica, ora gestita da Troiani e SAP.

Si tratta di un’innovazione per la mobilità cittadina, con l’introduzione dei nuovi Mercedes Citaro C2 Hybrid, veicoli all’avanguardia simili a quelli già operativi sulla rete Atac, questi autobus ibridi a 3 porte offrono una capacità di circa 100 passeggeri e sono dotati di aria condizionata, pedana ribaltabile per l’accesso dei passeggeri con mobilità ridotta, annunci audio e video di fermata.

Una delle caratteristiche distintive di questi veicoli è la cabina blindata, semplificata rispetto ai mezzi Atac, con tabelle esterne di colore bianco, inoltre, sul lato destro di ciascun autobus è presente uno speciale sensore nero anticollisione, migliorando la sicurezza degli spostamenti grazie all’assistenza agli angoli ciechi per gli autisti.

Arriveranno altri 15 autobus

Troiani ha confermato che l’acquisizione prevede la consegna di ulteriori 15 autobus nelle prossime settimane, portando il totale a 40 mezzi destinati alle linee 051, 053, 055, 059, 135, 437, 789 e 789F, con l’arrivo di queste nuove unità, la gestione si estenderà gradualmente anche alle altre linee del lotto 1 – Est, offrendo un servizio più efficiente su un ampio spettro di destinazioni.

L’Assessore Patané ha annunciato il piano di rinnovo della flotta, parte integrante del nuovo affidamento, che vedrà l’introduzione nel 2024 di 147 autobus elettrici (70 per il lotto 1 e 77 per il lotto 2) e altri 32 ibridi, in aggiunta ai 40 appena presentati, questa iniziativa mira a rendere il servizio più sostenibile e all’avanguardia dal punto di vista tecnologico.

Con l’avvio del nuovo contratto di servizio per le linee periferiche, è previsto che i dati in tempo reale per le linee dei nuovi gestori non saranno più disponibili, in conformità con le clausole contrattuali, i gestori dovranno, entro 300 giorni dall’avvio dell’appalto, rendere operativa la centrale di controllo, contribuendo così a garantire un servizio affidabile e puntuale.

L’Assessore ha sottolineato che con l’avvio della nuova gestione e l’introduzione di questi autobus di ultima generazione, il servizio tornerà a produrre 30 milioni di chilometri reali, rafforzando la mobilità nelle periferie.

La speranza è che i cittadini accolgano con favore e rispetto questa rivoluzione nella mobilità urbana, contribuendo al successo di un sistema di trasporto più moderno e efficiente.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana