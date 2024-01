La riorganizzazione delle linee bus a Ostia e in tutto il X Municipio

Il processo di riorganizzazione della rete del trasporto pubblico nel litorale di Roma, iniziato nel 2021 e annunciato nelle fasi successive a settembre dell’anno scorso, sta prendendo forma concretamente. La commissione Lavori Pubblici e Mobilità del X municipio, presieduta da Leonardo Di Matteo, ha promosso questa iniziativa.

La seconda fase di questo progetto si articolerà in due implementazioni, la prima delle quali parte da lunedì 22 gennaio, coinvolgendo le linee 01, 06, 013, 017, 018, C19 e 712.

Ecco i dettagli delle modifiche linea per linea nel X Municipio

Linea 01: La linea, proveniente da via Umberto Grosso, modificherà il suo percorso svoltando a sinistra in direzione di piazza Gasparri attraverso via Mario Ruta, per poi proseguire fino alla stazione del Lido Centro. Questa modifica è progettata per ottimizzare la viabilità, evitando che il mezzo pubblico invada la carreggiata opposta durante la manovra per immettersi in via Mario Ruta. Ciò non solo migliorerà il percorso della linea, ma aumenterà anche la sicurezza del lavoro degli autisti.

Linea 06: L’itinerario della linea 06 subirà una modifica significativa, coinvolgendo il nuovo capolinea da via Menippo, che sarà spostato a via Wolf Ferrari, adiacente al capolinea dello 065. Questa modifica estenderà la copertura del servizio nell’area dell’Infernetto, includendo via Malipiero, via Romani e via Cilea. Per il territorio di Ostia, invece di svoltare su via Celli, il percorso proseguirà su Corso Regina Maria Pia fino a viale della Vittoria, prima di immettersi nel percorso usuale.

Linea 013: La linea diventerà circolare, con tutte le corse dirette verso l’ASL, eliminando la distinzione tra corse regolari e deviate. Inoltre, la linea attraverserà via Erminio Macario per servire l’IC Carotenuto. La fermata in via Garra verrà spostata per facilitare l’interscambio con la Roma-Lido a Casal Bernocchi.

Linea 017: La distinzione tra corse regolari e deviate sarà eliminata, con tutte le corse che raggiungeranno l’ASL di Casal Bernocchi.

Novità per gli studenti

Linea 018: Per agevolare gli studenti residenti nella zona Stagni in via del Fosso di Dragoncello, la linea verrà modificata per transitare in via Ortolani e raggiungere il plesso scolastico. Questa modifica includerà una fermata di fronte all’istituto su viale Ortolani e proseguirà in via Saponara, predisponendo l’interscambio con la futura stazione Acilia Sud della Roma-Lido prevista per il 2024.

Linea C19: La linea diventerà circolare, con capolinea unico a Lido Centro. L’itinerario sarà modificato per garantire il collegamento tra via Micali e via Bazzini attraverso via Agostino Chigi. Questo contribuirà all’integrazione della zona di Stagni, aumentando la frequenza del trasporto pubblico e consentendo un accesso più sicuro al cimitero di Ostia.

Linea 712: Il capolinea della linea sarà spostato da via Gioja a via Ortolani, vicino al deposito Ama. L’estensione della linea nei quartieri di Acilia e Malafede includerà via Menzio, via Canevari, via Molajoli, via di Macchia Saponara, via Molteni, via Cagli e via Saponara, terminando con la fermata al nuovo capolinea di viale Ortolani. Questo consentirà agli studenti di raggiungere diverse istituzioni di Istruzione Superiore dell’EUR.

Con queste modifiche, la riorganizzazione della rete del trasporto pubblico nel litorale di Roma mira a migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità del servizio per i residenti e gli studenti della zona.

Andrea Castano – Odissea Quotidiana