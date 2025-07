La leggenda è vera, il paradiso che incantò Ulisse esiste davvero: spiagge caraibiche vicino Roma | Un sogno mitologico

Il paradiso terrestre esiste per davvero ed è poco distante da Roma. Anche l’eroe omerico restò incantato dalla sua bellezza.

Il Lazio è noto non solo per il suo patrimonio artistico-culturale, ma anche per le sue bellezze paesaggistiche. Non a caso tante sono le persone, provenienti da ogni angolo del mondo, che si recano in uno dei suoi incantevoli luoghi in base alle proprie preferenze.

Coloro che vogliono andare alla scoperta dei borghi hanno davvero l’imbarazzo della scelta! Nemi, per esempio, è una meta perfetta per chi vuole gustare le migliori fragole. Infatti c’è una sagra dedicata proprio a questi frutti deliziosi. Il più bello dei Castelli Romani è senza dubbio Castel Gandolfo, famoso per essere la residenza estiva dei papi.

Poi nel Lazio ci sono anche delle splendide località che si affacciano sul mare e sono molto affollate nel periodo estivo. Le più rinomate sono Gaeta (per la spiaggia di Serapo con sabbia finissima e acqua cristalline) e Sperlonga (ideale per chiedere alla ricerca di relax e siti di interesse da visitare).

All’appello non mancano Sabaudia (situata nel Parco Nazionale del Circeo) e Anzio (offre siti archeologici e un atmosfera vivace). Da non dimenticare un’altra davvero incantevole avvolto nel manto del mito. Ecco cosa è stato riportato sul sito viaggi.corriere.it.

A pochi passi da Roma c’è un vero angolo paradisiaco

Questo posto incantevole è stato menzionato in un’opera di Omero, ossia l’Odissea, dove Ulisse è stato con i propri compagni di avventura ospite della Maga Circe. È stato descritto dal poeta come come un’oasi paradisiaca immersa in una ricca selvaggia vegetazione unita a un’atmosfera di mare caratteristico per le sue acque cristalline.

Andando nello specifico, è collocato nella provincia di Latina ed è sia un Parco Nazionale con un promontorio. La presenza della maga non fa altro che attribuire al monte più elevato del luogo la forma di una donna distesa. Ma dove viveva colei che trasformava con le sue arti magiche gli uomini e animali? Molti avranno già capito.

Mito, storia e acque cristalline: il mix perfetto

Si sta parlando del Circeo. Da Roma dista 94 km se percorsi con l’automobile per una durata di 1 ora e 26 minuti. Chi ama passeggiare deve considerare i sentieri del Picco di Circe e dell’Eremo di San Felice. La spiaggia più bella è sicuramente quella del Prigioniero, una delle calette segreti nascoste più belle.

Un bellissimo tramonto si può ammirare su Torre Paola, al confine con la lunga spiaggia di Sabaudia. Il mare è cristallino e pulito mentre le spiagge sono ben attrezzate con stabilimenti balneari e aree libere. Prenota una vacanza in questo angolo paradisiaco!