Fontana di Trevi, c’è un mondo segreto sotto l’acqua che in pochi conoscono: al suo interno ci sono state nascoste | Ti spiego come organizzare la visita

Anche in questo caso vale il detto “vai oltre le apparenze”. La Fontana di Trevi ha tanto da offrire, ma è ben nascosto. Ecco come si può organizzare la visita.

Prima di tutto bisogna dire che il nome della Fontana di Trevi deriva dal fatto che la fontana si trova all’incrocio tra tre vie. È una delle più spettacolari della capitale italiana, in quanto non tutti sanno che la costruzione risale al 19 a.C. e rappresentava il termine dell’Acquedotto l’Acqua Virgo.

Dopo l’assedio da parte dei popoli barbari ci furono vari restauri nel Medioevo. Nel periodo barocco Papa Urbano VIII ordinò a Gian Lorenzo Bernini di trasformare la piazza e la fontana, ma dopo la sua morte il progetto passò nelle mani di Francesco Borromini. Fu papa Clemente XII nel 1731 a prendere in mano le sorti del progetto e a Giuseppe Pannini fu affidato l’onere di portare finalmente l’opera a compimento.

Il penultimo restauro risale al 1998 quando fu ripulita la fontana e ci fu l’ammodernamento dell’impianto idraulico metti l’ultimo ha avuto inizio il 4 giugno 2014. Nel 2019 ci sono stati i lavori di rinnovamento dell’impianto di illuminazione artistica e fu presentata dalla sindaca Virginia Raggi.

Attualmente è una delle attrazioni turistiche più ammirate in assoluto. Sia di giorno che di notte non delude mai chi dedica qualche minuto per contemplare la sua maestosità. Ma quanti conoscono il suo interno? Andiamo subito a svelare come potresti organizzare una visita guidata.

Fontana di Trevi nasconde un mondo sotterraneo

Il tema riguarda il mare con una scenografia dominata da una scogliera rocciosa che occupa tutta la parte inferiore del palazzo conti di poli. L’acqua sgorga dalle rocce in diversi punti e le statue sono state realizzate da vari scultori. Usanza vuole che vengano lanciate con la mano destra al di sopra della spalla sinistra delle monete dopo aver espresso un desiderio.

Sul sito lazionascosto.it è spiegato alla perfezione ogni minimo particolare di quest’opera d’arte a cielo aperto. Tuttavia è possibile effettuare degli itinerari turistici sotto il livello stradale nei sotterranei di Roma partendo proprio da un ingresso collocato alle spalle della fontana.

Una realtà che vale la pena esplorare

Al di sotto della fontana si può esplorare la Domus Romana Antica, un sito archeologico che offre un contrasto tra la Roma contemporanea e quella storica. È una struttura che risale all’epoca imperiale con mosaici decorativi e gli affreschi. Per addentrarti in questa realtà devi prenotare online una visita guidata.

È obbligatorio mostrare il biglietto digitale al personale che ha un’etichetta con la scritta TOURIKS. Inoltre converrebbe presentarsi qualche minuto prima nel luogo di ritrovo e partire in gruppo con la guida esperta. Si consiglia di indossare scarpe comode e un outfit idoneo per le temperature più fresche.