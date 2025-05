La bevi ogni giorno ma potrebbe AVVELENARTI | A Roma è scattato l’allarme, questa la Black List

Il veleno è qualcosa che si insinua piano dentro di te. Scopri cosa stai sbagliando e come salvarti la vita.

Negli ultimi anni il concetto di benessere si è trasformato radicalmente. In passato si pensava che bastasse evitare i fritti o camminare la domenica per sentirsi in forma. Oggi il focus è molto più profondo: si presta attenzione agli ingredienti, si legge l’etichetta, si sceglie il bio e si parla sempre più spesso di stagionalità e sostenibilità.

L’obiettivo non è più soltanto perdere peso, ma migliorare la salute in senso più ampio. Cresce anche il numero di persone che scelgono regimi alimentari alternativi, come vegetarianesimo o veganismo. Le motivazioni sono molteplici: c’è chi lo fa per l’ambiente, chi per motivi etici, chi semplicemente per stare meglio.

Parallelamente, anche le informazioni si moltiplicano online. Video, post e articoli influenzano le scelte alimentari e contribuiscono a creare maggiore consapevolezza. Nonostante la confusione creata da diete lampo e tendenze passeggere, una cosa è certa: oggi si tende a riflettere molto di più su ciò che si porta in tavola.

I miti alimentari

Permangono ancora molte false convinzioni legate all’alimentazione. L’idea che il vino rosso faccia bene alla salute è tra le più diffuse, ma la ricerca scientifica ha ormai chiarito che l’alcol è dannoso anche in piccole quantità. Un altro luogo comune riguarda il pollo, spesso considerato un alimento sano e leggero.

In realtà, molti prodotti derivano da allevamenti intensivi, dove gli animali sono sottoposti a stress e trattamenti farmacologici. Anche l’acqua del rubinetto viene spesso sottovalutata, nonostante in molte città sia sottoposta a controlli più rigorosi. Ma non è tutto. I rischi provengono anche da ciò che bevi quotidianamente.

Il rischio quotidiano

Inran.it ha diffuso le informazioni. In un periodo storico in cui cresce la sensibilità verso l’alimentazione e ciò che si beve, un’indagine condotta da Altroconsumo ha acceso i riflettori su un problema inatteso: l’acqua minerale. Su 21 marche analizzate, ben 6 sono risultate contaminate da elevate quantità di Tfa, ossia l’acido trifluoroacetico, una sostanza appartenente alla famiglia dei Pfas, considerati pericolosi per la salute e persistenti nell’ambiente.

Secondo quanto emerso, i marchi penalizzati sono Panna, Esselunga Ulmeta, Maniva, Saguaro, Levissima e Fiuggi. Queste acque hanno superato i nuovi limiti previsti dalla normativa. In cima alla classifica si collocano invece Blues Sant’Antonio di Eurospin, Conad Valpura e San Benedetto Eco Green Benedicta. Blues Sant’Antonio ha ottenuto il miglior punteggio, risultando anche la più economica, con un costo di 0,17 euro al litro. Cos’altro c’è da aspettarsi?