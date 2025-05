BLOCCO AUTO DIESEL – Dal 1° ottobre scatta il divieto per milioni di veicoli: hanno ufficialmente approvato la legge | 660€ di multa e patente sospesa

Se hai un’automobile Diesel non potrai più circolare da ottobre. Andiamo a scoprire tutti i dettagli per capire come agire.

Chi ha un’automobile è consapevole del fatto di dover tener conto delle norme del Codice della Strada e delle spese che ruotano attorno ad essa. Molto importante è la revisione, che può variare da 4 a 2 anni in base all’età del mezzo a quattro ruote.

Attualmente si sta tenendo conto dell’impatto che le auto hanno sull’ambiente e a tal proposito si possono menzionare quelle Diesel Euro 4. Potranno circolare del liberamente fino al 31 ottobre 2025 in molte città italiane, inclusa Roma. Un discorso analogo riguarda anche quelle Diesel Euro 5.

Infatti, secondo quanto riportato sul sito brocardi.it, pare che a partire da ottobre ci saranno delle multe e sospensioni della patente per coloro che non rispetteranno la nuova legge. Ci saranno i divieti di circolazione per queste auto in alcune regioni italiane.

Sarà sicuramente un problema per chi ne ha una nel garage. Andiamo a scoprire quali sono le regioni coinvolte e qual è il nuovo regolamento che sarà introdotto tra qualche mese.

Dovrai cambiare auto per evitare multe salate

Al momento sono tre regioni del Nord Italia a dare l'annuncio agli automobilisti che hanno in una di esse la residenza. La prima è il Piemonte. A seguire c'è la Lombardia. Infine c'è l'Emilia Romagna.

Infine c’è l’Emilia Romagna, una città d’arte, d’architettura e di motori. Non tutti sanno che è la regione con piste più ciclabili d’Italia e accoglie l’Università più antica del mondo. In queste regioni si è deciso di correre ai ripari per stare in linea con gli obiettivi e i dettami del Green Deal Europeo. I nuovi provvedimenti contrasteranno le emissioni inquinanti e la diffusione dello smog.

Nuove regole introdotte nelle tre regioni italiane

Ad autunno entrerà in vigore questo divieto è di circolazione per le auto Diesel Euro 5, ossia tutti quelli immatricolati tra il 2011 e 2015. Lo scopo è appunto migliorare la qualità dell’aria entro il 2030. Basta pensare che in Piemonte il discorso riguarderà 250.000 veicoli.

In Lombardia sarà introdotto il regolamento che consisterà nel non utilizzare queste auto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30 in alcune zone. In Veneto ci saranno più o meno gli stessi provvedimenti, ma per avere un quadro chiaro della situazione bisognerà raccogliere maggiori informazioni. Chi non avrà modo di cambiare la propria auto potrà avere un supporto economico e a tal proposito la Lombardia ha stabilito degli incentivi fino a 4.000 euro.