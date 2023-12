Kurt, muratore influencer. La nuova frontiera degli artigiani

La storia di Kurt sul mestiere di muratore mettono in evidenza come sia facile fare della retorica, sulla realtà dei nostri giorni

Mentre da noi si combatte per un salario minimo di 9€/h lordi , c’è chi ne guadagna più di 100. Non sappiamo se sia vero, anche se le immagini le potete trovare su Tik Tok, ma un giovane di 26 anni, a Norwich (U.K.), sostiene di guadagnare 10mila euro al mese posando mattoni uno sull’altro. Fa una bella vita, ha una bella casa. Tutto questo lasciando la scuola a 16 anni e lavorando duro.

Il muratore di successo. La solita favola?

In Italia non si riesce a mettere il pane col vino in tavola per i problemi di lavoro e di inflazione e invece scopriamo che a Norwich, nell’East Anglia, regione orientale dell’Inghilterra, un giovane di 26 anni, guadagna cifre da capogiro facendo il muratore. Si chiama Kurt Malpass e sostiene di guadagnare oltre 10mila euro al mese, posando mattoni lavorando in proprio, da quando ha lasciato la scuola, ovvero all’età di 16 anni.

Guadagna oltre 105€ all’ora, circa 10mila € al mese

Troviamo questa notizia tra le pagine di leggo.it a firma di Hylia Rossi, il 6 dicembre. Non sappiamo quanto sia vera, anche se a priori non abbiamo ragione di dubitare. Ma molti dei followers di Tik tok, dove Kurt posta i suoi video mentre lavora, in maniera molto efficiente e rapida, storcono il naso nei commenti. Guadagnare oltre 90£ (sterline) all’ora è una cifra da capogiro, sarebbero circa 105 € /h. Mentre da noi si fanno epiche battaglie parlamentari per ottenere 9€ l’ora di salario minimo e il Governo fa di tutto per non concederlo, in Inghilterra un giovane muratore guadagna più di 100€/h? Possibile?

Da noi devi fare l’influencer di successo o il calciatore di serie A per riuscirci

Nell’articolo Kurt sostiene di aver abbandonato la scuola da tempo e “ora guadagno 10mila euro al mese e guido un Audi S8: lo possono fare tutti.” Di solito siamo abituati a personaggi che hanno un successo improvviso nel mondo della canzonetta, del calcio o del cinema riuscendo a guadagnare cifre notevoli, con le quali comprano casa ai genitori e trovano subito modelle che si innamorano di loro. Il sogno di tanti giovani di oggi. Trovare scorciatoie nel mondo dello spettacolo per guadagnare come Fedez e Chiara Ferragni e comprarsi ville hollywoodiane, in cui girare video da postare sui social. Invece Kurt ci riesce facendo il muratore, non l’influencer o il cantante o il calciatore! Incredibile.

La scuola non serve a nulla? Meglio imparare nelle botteghe artigiane?

L’articolo sembrerebbe spiegarci che la scuola è inutile. Si perdono anni della propria vita, sperando, attraverso un titolo di studio, faticosamente raggiunto all’età di 24 anni, di trovare una occupazione dignitosa. Mentre nella maggior parte dei casi, se non sei uscito dalla Bocconi di Milano o dalla Normale di Pisa, il destino è finire in un call center oppure emigrare a fare il cameriere a Copenaghen o a Londra. Una cosa c’è -tuttavia- che ci convince nel racconto, vero o presunto tale, di Kurt. I lavori artigianali, dove la manualità si congiunge con le capacità professionali, sono lavori che vanno rivalutati, alla luce di una carenza che li pone tra i più redditizi del momento.

Fare l’idraulico, il falegname, l’elettricista, il sarto, il ceramista, il maestro d’ascia, il vetraio può, in certe aree del Paese ma anche all’estero, lanciarti in una carriera di grandi guadagni. Specialmente nei paesi emergenti, come alcuni del centro e del sud America o asiatici, le esigenze di avere dei tecnici artigianali può garantire grossi guadagni. Una volta si aspirava a fare il medico, l’ingegnere, l’avvocato e ancora adesso in molti inseguono queste carriere. Ma guardate che un bravo sarto, oggi, non è meno qualificato. Ne conosco che hanno dato una svolta alla loro vita e non trovano apprendisti che vogliano imparare e sacrificare i fine settimana per lavorare a scapito della discoteca e delle gite al mare.

Servono conoscenze che si apprendono nello studio scolastico anche per fare il muratore in proprio

Per avere successo nei lavori manuali la scuola serve sempre. Serve una cultura di base sulla quale innestare conoscenze tecniche specifiche. Come puoi essere un buon restauratore se non studi Storia dell’Arte e non completi questi studi con conoscenze di chimica e fisica che ti consentano di preparare tecniche utili all’impegno che ti assumi? Stessa cosa per le altre attività artigianali. La cultura serve sempre, a qualsiasi livello. Anche per fare bene il muratore, non basta saper fare la calce e impilare mattoni.

Si dovranno avere nozioni degli strumenti di misura nell’edilizia, di scienza delle costruzioni, delle tipologie e delle caratteristiche dei materiali edili, una infarinatura di fisica, conoscenza in materia di prevenzione di incendi, sicurezza e igiene, e via dicendo. Inoltre, è essenziale conoscere il funzionamento dei macchinari che vengono adoperati nella costruzione edile. Il muratore svolge mansioni importanti anche nella manutenzione degli edifici, conosce diversi tipi di materiali e come vengono assemblati. Deve poter effettuare valutazioni tecniche sulla fattibilità di progetti di edificazione o ristrutturazione, oppure affidarsi a un geometra o a un capo muratore e allora i suoi guadagni si ridurranno di molto. Senza considerare poi che occorre una salute di ferro, una perfetta forma fisica e attenzione alle norme di sicurezza, perché resta uno dei lavori più rischiosi.

La notizia che la vita sia facile è sempre una notizia vincente, ma non è la realtà

La professionalità, la capacità manuale, la correttezza e l’efficienza sono tuttavia necessarie per ottenere il successo desiderato. Quindi il mestiere va imparato bene, al meglio di tutti i suoi dettagli e di tutte le sue raffinatezze. Da questo punto di vista l’Italia sarebbe il paese ideale per imparare certi mestieri. Per la nostra storia, per la diffusione di aziende artigiane, per le possibilità di poter copiare e imparare da dei veri maestri nei loro campi. Pensiamo alla meccanica, ai mobili, alla gioielleria, al restauro… tutti settori in cui gli Italiani primeggiano nel mondo, non sappiamo ancora per quanto, se queste aziende non verranno sostenute con sgravi fiscali e investimenti finalizzati alla continuazione delle attività locali.

La gente crede che sia facile fare il muratore ma non tutti ne sono capaci

Ma torniamo a Kurt, che lascia la scuola quando aveva 16 anni. Non ha un diploma, ma guadagna abbastanza da potersi permettere un’auto sportiva e una casa, acquistata poco dopo aver compiuto 19 anni. Fa il muratore, una professione di cui ha finito ben presto per innamorarsi e che trova “terapeutica”. Il ragazzo ottiene la qualifica lavorando per un’azienda, la Brickworker LTD, per poi decidere di lavorare in proprio a circa 900 euro lordi al giorno.

Per chi pensa che il suo lavoro sia per gli stupidi e che tutti possono farlo, Kurt nega con fermezza: “Sicuramente non sono bravo in materie come le lingue o la geografia, ma sono cose che non mi hanno mai interessato. Quando fai il muratore la gente ti guarda come fossi un idiota, credono sia facile e che siamo pagati troppo, ma in realtà si tratta di un’abilità e non tutti sono capaci. Alcuni vedono i miei video e dicono che non credono a quello che dico”

Infatti, siamo rimasti sorpresi anche noi di certe affermazioni. Per altro ne abbiamo ricevuto conferma, sia dai commenti di chi guardava i video di Kurt, sia dai dati recuperati nei siti che si occupano di questo mestiere. Kurt tuttavia incalza sostenendo che se si ha la volontà di lavorare duro e a lungo si possono guadagnare grosse cifre.

In Italia un lavoratore edile impiega 4 anni per arrivare a 9€ l’ora

Sul sito tuttosalario.it, che si occupa della trasparenza del mercato del lavoro in italia, la maggior parte dei muratori in mattoni e assimilati percepisce uno stipendio compreso tra i 938 e i 2.597€ al mese nel 2023. Siamo lontani dai 10mila di Kurt.

Ora l’Inghilterra è un’altra realtà, ma che io sappia, non è il Paese dei Balocchi. Il salario mensile per il livello base per muratori in mattoni ed assimilati va da 938 a 1.689€. Dopo 5 anni di esperienza lavorativa, il loro reddito sarà compreso tra 1.065 e 1.908€ al mese. In base ai dati del Settore Edilizio – Artigianato lo stipendio orario dell’operaio qualificato è di 11,33€ /h (al 1°luglio 2023). Lo stipendio lordo dell’apprendista cresce da 5,12€ /h lordi, il primo anno, fino ai 9,08€ lordi il quarto anno! Ovvero devi maturare quattro anni di esperienza per arrivare ai 9€ lordi che oggi si chiedono come salario minimo. Nell’edilizia per l’industria la sostanza è la stessa.

Il salario orario costituisce l’importo base per calcolare anche i permessi retribuiti (4,95%), l’accantonamento da versare alla Cassa edile (18,5% lordo – 14,2% netto) nonché tutte le altre indennità previste dal contratto collettivo nazionale o provinciale, per esempio l’EVR (elemento variabile della retribuzione) , il lavoro straordinario, le trasferte, ecc.

Nulla è facile e tutto si può ottenere ma a prezzo di duri sacrifici e impegni

Abbiamo preso a modello questa storia di Kurt e il mestiere di muratore per mettere in evidenza come sia facile fare della retorica, senza troppo fondamento, sulla realtà dei nostri giorni. Chi pensasse alle scorciatoie per arrivare al successo economico, avere tanti soldi, belle macchine e di conseguenza belle case e belle avventure sentimentali, chiamiamole così, prende un grande abbaglio. Niente è facile e niente viene regalato a questo mondo. Tutto si può raggiungere ma a prezzo di sacrifici, studio, pazienza, forza di volontà. Forse anche un muratore può diventare un benestante ma dubito che ci arrivi a 26 anni anche se vive nell’East Anglia. Non crediate sempre alle favole di cui sono pieni i mass media e i social, loro devono vendere ascolti, copie, links e in definitiva pubblicità!