Juventus 1-0 Roma, Rabiot abbatte il muro giallorosso: Mou perde il treno Champions

La squadra giallorossa esce sconfitta dall’Allianz Stadium perdendo così l’occasione dell’aggancio al Bologna. Decisivo il gol di Rabiot a inizio ripresa che percorre l’autostrada lasciata dalla retroguardia della Roma e batte Rui Patricio in uscita. Juventus a – 2 dalla vetta.

Primo Tempo

Avvio dominante della Juventus che costringe la Roma nella propria metà campo cercando il varco giusto per colpire. La prima occasione capita ai giallorossi però con Cristante che al 4′ prova la conclusione ma la palla, sporcata dalla deviazione di Vlahovic, infrange il palo difeso da Szczesny. La risposta della Juventus arriva con Vlahovic al 19‘ bravo ad aggirare fisicamente Llorente in area ma la conclusione viene murata da Mancini in scivolata. Roma pericolosa al 31′ con Dybala che approfitta di un errore difensivo dei bianconeri e spara a botta sicura ma la palla esce di un soffio. Bianconeri al passo dal vantaggio al 41′ con Kostic che tenta la conclusione scavalcando Rui Patricio ma N’Dicka salva tutto sulla linea di porta. Dopo 2 minuti di recupero Sozza manda le squadre negli spogliatoi, Juventus-Roma 0-0.

Secondo Tempo

Pronti via e la Juventus passa in vantaggio con Rabiot che servito in area da Vlahovic anticipa Rui Patricio in uscita e lo batte all’angolino basso. La risposta della Roma arriva al 70′ con Dybala che di sinistro tenta la conclusione dal limite ma Szczesny blocca. Juventus vicina al raddoppio con McKennie al 83‘ che tira a botta sicura da centro area ma trova le gambe di Rui Patricio a dirgli di no. Al 91’ ci prova Azmoun con un colpo di testa da centro area ma Szczesny controlla senza fatica. Dopo 6 minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi. Juventus batte Roma 1-0.

Le Pagelle

Rui Patricio 6: blocca i tentativi della Juventus e quando non riesce ci pensa la difesa giallorossa a salvare la porta. Non può nulla sul gol di Rabiot che lo beffa in uscita.

Mancini 6: buona la prima frazione del centrale giallorosso che chiude con decisione ogni tentativo avversario. Ha la responsabilità di lasciare un’autostrada a Rabiot sul gol del vantaggio bianconero.

Llorente 5,5: Vlahovic è un avversario temibile e lo spagnolo fa una fatica immane a tenerlo a bada. Non riesce nell’impresa di giocare d’anticipo con il serbo che fisicamente domina il confronto.

N’Dicka 6,5: il meno peggio della retroguardia giallorossa. Il salvataggio a fine primo tempo su Kostic vale come un gol.

Kristensen 5,5: sfortunato sul gol bianconero dove un rimpallo sul suo ginocchio favorisce la giocata di Vlahovic che spiana la strada a Rabiot.

Bove 5,5: la sua è una gara prettamente difensiva. Si pensa prima a non prenderle e poi eventualmente ad attaccare. Fa quel che può contro i giganti bianconeri.

Paredes 5,5: la manovra dell’argentino viene imbrigliata dal buon posizionamento dei calciatori bianconeri che non concedono spazi utili.

Cristante 6: il primo pericolo della gara arriva dai suoi piedi con il palo stampato in avvio. Lotta su ogni pallone, l’ultimo a mollare quando c’è da fare la guerra.

Zalewski 5,5: dal suo lato Weah e Chiesa hanno vita facile. Il giovane terzino giallorosso cerca di contenere come può le folate degli esterni bianconeri.

Dybala 6,5: il migliore dei suoi. Sfrutta il minimo pallone buono che gli capita a tiro, peccato che le conclusioni tentate si avvicino solamente al bersaglio grosso.

Lukaku 5: bisognerebbe chiamare Chi l’ha visto? Soccombe tra Gatti e Bremer che lo rendono praticamente inoffensivo.

All. Mourinho 5,5: i suoi pensano prima a non prenderle. Peccato che la Juve sfrutti a pieno il minimo errore di posizionamento della difesa giallorossa. Occasione persa.

