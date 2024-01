Roma 2-1 Cremonese, Lukaku e Dybala scacciano l’incubo: giallorossi ai quarti contro la Lazio

Vittoria sofferta della Roma che batte in rimonta la Cremonese e si regala il passaggio del turno in Coppa Italia. Grigio-rossi in vantaggio nel primo tempo con Tsadjout. Nel finale di gara prima Lukaku e poi Dybala ribaltano il risultato. Sarà derby della capitale ai quarti.

Primo Tempo

Partenza a ritmi alti della Cremonese caparbia nel pressare sul giro palla dal basso dei giallorossi che non trovano linee di passaggio utili. Da segnalare i tre cartellini gialli in 8 minuti di gioco inflitti ai calciatori grigio-rossi. Insidiosa la Roma al 17′ con Pellegrini che direttamente da calcio di punzione impegna Jungdal, bravo a salvare in angolo. Roma ad un passo dal vantaggio al 26′ prima con Belotti sul cui colpo di testa salva Jungdal, poi Pellegrini sulla ribattuta spara sulla traversa a botta sicura. Il vantaggio lo trova la Cremonese con Tsadjout che al 36′ riceve una palla sporca in area e batte Svilar in uscita. Grigio-rossi vicini al raddoppio con Zanimacchia che al 44′ tenta la conclusione dai 20 metri ma la palla esce di un soffio alla destra di Svilar. Dopo un minuto di recupero Pairetto manda le squadre negli spogliatoi, Roma-Cremonese 0-1.

Secondo Tempo

Partenza forte della Roma che ha subito l’occasione del pari con Lukaku che solo in area viene murato dalla scivolata tempestiva del centrale grigio-rosso. Giallorossi pericolosissimi con El Shaarawy che al 54′ si crea l’occasione per il tiro ma il palo gli strozza l’urlo in gola del pareggio. La Roma trova il gol del pareggio al 77′ con Lukaku che combina bene con Azmoun e batte Jungdal a tu per tu. Dybala sfiora il gol del raddoppio al 81′ sparando alto sopra la traversa un rigore in movimento. Al 84′ i giallorossi trovano il vantaggio con Dybala direttamente su calcio di rigore che Jungdal battezza ma non para. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara chiude i giochi all’Olimpico. Roma batte Cremonese 2-1.

Le Pagelle

Svilar 6: il tiro di Tsadjout secco e potente non lascia scampo al portiere giallorosso che può poco in uscita.

Celik 5: soffre maledettamente l’estro e la velocità del duo Tsadjout-Okereke. Serata da dimenticare per il centrale giallorosso.

Kristensen (dal 45′) 6: entra con il piglio giusto chiudendo i tentativi offensivi della Cremonese.

Cristante 5,5: si addormenta sullo stop di Tsadjout libero di mettere a terra e riflettere meglio su come colpire la porta giallorossa

Llorente 5: complice insieme a Cristante di troppa superficialità sul controllo di Tsadjout in area. Sbanda anche lui come tutta la retroguardia giallorossa.

Zalewski (dal 45′) 6: in sintonia con El Shaarawy sulla sinistra dove crea qualche grattacapo alla difesa della Cremonese.

Karsdorp 5,5: tenta qualche folata sul lato destro senza mai impensierire la difesa avversaria, i cross messi in mezzo non creano pericoli.

Pellegrini 5,5: la traversa gli nega la seconda gioia in 3 partite. L’aggressività degli avversari limita la pericolosità offensiva del capitano giallorosso.

Paredes 5,5: ingabbiato costantemente dal centrocampo di Stroppa che manda fuori giri le giocate dell’argentino.

Bove 5: prova incolore la sua, schiacciato dall’asfissiante pressione della Cremonese che non gli concede metri utili per rendersi pericoloso in zona d’attacco.

El Shaarawy 5: errore pesante sul ripiegamento difensivo che regala la palla alla Cremonese. Tsadjout ringrazia e porta in vantaggio i suoi.

Belotti 6: ci prova in tutti i modi ma l’imprecisione e un miracolo di Jungdal gli sbattono la porta in faccia.

Dybala (dal 45′) 7: salva la gara e la faccia dei giallorossi evitando una sconfitta che sarebbe stata clamorosa.

Lukaku 6,5: imbrigliato tra le maglie della Cremonese per l’intera gara trova il gol del pari allo scadere che dà il via alla rimonta giallorossa.

All. Mourinho 6,5: nel finale Dybala gli evita la figuraccia in cui stava incappando fino a 15 minuti dal termine. Sospiro di sollievo per lo special one che troverà la Lazio ai quarti di finale.

