Italian Food: è così difficile esportare prodotti alimentari negli USA?

Se si elencano i requisiti richiesti per “sbarcare” in America, la risposta immediata è “Sì, è complicato”.

Le regole della Food and Drug Administration

Le norme FDA (Food and Drug Administration) prevedono la registrazione FDA, la nomina dell’FDA Agent, la messa a norma FSMA, la revisione delle etichette, la creazione delle tabelle nutrizionali FDA, la registrazione FCE e procedura SID per prodotti come le conserve, i prodotti conservati sottovuoto o in scatola a bassa acidità e prodotti alimentari acidificati artificialmente. Queste regole riguardano sia le aziende produttrici che i prodotti alimentari stessi.

Inoltre, alcuni prodotti alimentari, come quelli a lunga conservazione, quelli a base di latte o uova contenenti proteine animali crude, carni e salumi necessitano di procedure di certificazione aggiuntive dove entra in gioco un altro ente governativo che è l’USDA (United States Department of Agricolture) con le sue proprie regolamentazioni.

Da sottolineare che l’FDA non approva né revisiona niente a priori, ma stabilisce solo le regole e pone in capo al produttore/esportatore la responsabilità di mettersi a norma. Quello che la FDA può fare sono dei controlli, in sede di importazione, per verificare la compliance dei prodotti a posteriori.

I controlli alla dogana

Nel caso di prodotti importati questo controllo avviene già in fase di sdoganamento della merce negli USA.

Insomma detto così sembrerebbe una “mission impossible” ma in realtà la compliance FDA non deve essere percepita come un ostacolo bensì come un investimento che si fa in fase iniziale per mettere a norma tutto quanto necessario, ma che una volta completato permette di esportare in via continuativa prodotti alimentari verso gli Stati Uniti.

Come può un produttore essere sicuro di avere tutti i requisiti necessari per esportare il suo prodotto negli USA?

Alysei offre a tutti i produttori italiani che desiderano “sbarcare” negli Stati Uniti un servizio di consulenza grazie alla partnership con una delle più valide aziende Italo-Americane di servizi export, si tratta di ExportUSA con sede a New York e Rimini.

Dalla sezione Discovery Alysei nella homepage di Alysei, i produttori cliccando sul bottone FDA verranno messi direttamente in contatto con ExportUSA…primo passo per aprirsi al più grande mercato per il Made in Italy.

© Riproduzione riservata