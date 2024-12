Italia e Romania: martedì 3 dicembre al Senato si celebra la Festa Nazionale della Romania

Un evento che rappresenta un’occasione imperdibile per promuovere il dialogo interculturale tra due nazioni amiche come Italia e Romania

Martedì 3 dicembre, alle ore 17, la Sala degli Atti Parlamentari presso la Biblioteca del Senato sarà il palcoscenico di un evento straordinario che celebra i profondi legami culturali e artistici tra Italia e Romania. L’iniziativa, promossa dal Senatore Adriano Paroli (FI) in occasione della Festa Nazionale della Romania, è organizzata con il supporto dell’Associazione Politeia, che rappresenta i consiglieri comunali romeni eletti in Italia.

Un appuntamento di grande rilevanza per la comunità romena in Italia, ma anche per tutti coloro che riconoscono il valore del dialogo culturale tra due nazioni legate da secoli di storia, arte e amicizia.

Due volumi per raccontare arte e poesia

Durante l’incontro verranno presentati due opere di grande rilievo:

“Samuel von Brukenthal e la collezione di arte italiana in Hermannstadt Sibiu” di Doina Ene, pubblicato da Edizioni Rediviva. Il libro esplora la figura di Samuel von Brukenthal, un funzionario imperiale e raffinato collezionista d’arte, e analizza le opere italiane custodite nella sua celebre collezione.

di Doina Ene, pubblicato da Edizioni Rediviva. Il libro esplora la figura di Samuel von Brukenthal, un funzionario imperiale e raffinato collezionista d’arte, e analizza le opere italiane custodite nella sua celebre collezione. “Una visione dell’apocalisse” di Edmond Neagoe, Console Generale della Romania a Bologna. Edito da Terra d’Ulivi, è una raccolta poetica che riflette le sensibilità artistiche dell’autore, proponendo una visione intima e universale del nostro tempo.

Questi due testi, benché differenti, sottolineano l’importanza del patrimonio culturale condiviso tra Italia e Romania.

Relatori e interventi di prestigio

L’evento vedrà la partecipazione di illustri ospiti e studiosi:

Paolo Cova , Professore dell’Università di Bologna.

, Professore dell’Università di Bologna. Alexandru Chituta , Direttore del Museo Brukenthal di Sibiu.

, Direttore del Museo Brukenthal di Sibiu. Cinzia Demi , critico letterario.

, critico letterario. Gli autori Doina Ene ed Edmond Neagoe.

La serata sarà arricchita da letture affidate all’attore Alexandru Berindei, accompagnato dalla chitarra classica del Maestro Rodolfo D’Orazio, creando un’atmosfera unica di poesia e musica.

Premi Aretè: celebrare l’eccellenza romena in Italia

Nel corso della serata, l’Associazione Politeia assegnerà i Premi Aretè – giunti alla terza edizione – a membri della comunità romena in Italia che si sono distinti per il loro contributo alla cultura, alla scienza e alla società. Un riconoscimento simbolico, ma altamente significativo, che sottolinea il ruolo fondamentale della diaspora romena nel tessuto culturale e sociale italiano.

Un incontro tra due nazioni attraverso arte e cultura

L’incontro al Senato rappresenta non solo un’occasione per celebrare la Festa Nazionale della Romania, ma anche un momento di riflessione e di approfondimento sui legami che uniscono i due Paesi. Come sottolineano gli organizzatori, l’arte e la cultura sono strumenti potenti per costruire ponti tra le nazioni e promuovere una comprensione reciproca.

Perché partecipare

Un evento che rappresenta un’occasione imperdibile per promuovere il dialogo interculturale tra due nazioni amiche e per immergersi in un viaggio attraverso l’arte, la poesia e la storia. La celebrazione rappresenta un messaggio forte di integrazione e condivisione, che valorizza le eccellenze della comunità romena in Italia e rafforza il legame tra Roma e Bucarest.

Per informazioni e prenotazioni: politeia.cons@gmail.com