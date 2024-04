Insalata di riso, occhio a come la prepari o stai malissimo: questi errori li fanno tutti | Dovrai chiamare il 118

Insalata di riso, stai davvero molto attento a come la prepari! Gli errori da non fare mai più per la tua salute.

Ci siamo. Con l’arrivo della primavera che ha raggiunto proprio in questi giorni il suo culmine il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta aumenta di certo a dismisura. Non per nulla le giornate si allungano e le temperature hanno subito un bel rialzo. In molti poi hanno iniziato a trascorrere giornate al mare o al lago.

Ovviamente con l’avvicinarsi al periodo estivo che, calendari e agende alla mano, non è poi ora come ora così lontano, tale piacevolezza aumenterà a dismisura sia per i giovani che per le famiglie al completo. E se non si vuole spendere dei bei soldini per andare a pranzare al ristorante o al bar sulla spiaggia si punta a qualcosa di pronto, portato da casa.

E fra i vari manicaretti, dove non possono mancare, per il nostro benessere sia fisico che psicologico, frutta e verdura fresca di stagione, figura il più delle volte una strepitosa insalata di riso. Piace davvero a tutti, dai grandi e ai piccini e la troviamo sovente disponibile anche ai vari buffet proposti negli hotel per pranzo o cena o all’ora dell’aperitivo in tantissimi locali.

Insalata di riso, gli errori più comuni

Diciamo che già da sola, se ne mangiamo un buon piatto, può costituire un pasto intero. E’ in grado di saziarci senza però gonfiarci lo stomaco e donarci quel fastidioso senso di pesantezza che non è mai il massimo da sopportare, soprattutto nei periodi primaverili ed estivi. Inoltre è molto facile da preparare anche se non siamo dei grandi chef.

Il problema è che proprio per questo sovente si compiono dei gravi errori quando ci apprestiamo a prepararla nelle nostre cucine. Per prima cosa mettiamoci in testa che non possiamo usare un riso qualunque ma quello apposito per insalate. Attenzione a conservarlo un giorno in frigo in un contenitore ermetico ma di non tenerlo di più perché poi risulterà duro e rilascerà delle sostanze tossiche per il nostro organismo.

Attenzione a cosa ci si mette per la nostra salute

Altro errore da non fare è quello di iniziare a condirlo quando è ancora caldo. Bisogna invece che sia giunto alle temperatura ambiente se non proprio del tutto freddo. Evitiamo poi di inserire la maionese che lo rende colloso e poi occhio agli ingredienti ulteriori che ci aggiungiamo! Siamo sicuri di farlo nella maniera più corretta possibile?

Quando ci apprestiamo a farlo, aggiungendo con cura verdurine e sotto aceti, solitamente, anche per fare contenti i nostri bimbi, inseriamo anche dei wurstel senza però avere prima la premura di cuocerli. Niente di più sbagliato! Difatti, con l’allarme isteria che vige sovente su questo alimento, sarebbe vivamente consigliato cuocerlo e inserirlo nel riso una volta che si sarà raffreddato.