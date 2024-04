Coda alla vaccinara, la migliore di Roma la trovi in un localino nascosto: la ricetta l’hanno inventata qui

Coda alla vaccinara, soltanto in questo locale di Roma puoi mangiare quella vera. Qui dove è nato tutto quanto.

Golosi di tutto il mondo unitevi! Se poi siete dei veri amanti della cucina italiana e soprattutto di quella romana non potete assolutamente perdervi questa ghiotta, è proprio il caso di dirlo, occasione. Difatti se vi trovate nella Capitale non dovete farvi sfuggire una puntatina in un localino dove potrete gustarvi la vera coda alla vaccinara.

Ok, ormai la potete mangiare in tantissimi ristoranti nonché in numerosissime trattorie tipiche ma qui, ve lo diciamo molto ma molto chiaramente, potrete farlo sapendo che la vera ricetta è nata proprio in loco . Sì, se oggi possiamo mangiarla è perché tantissimi anni fa nelle sue cucine è stato ideato questo divino piatto.

Dunque, capite bene, che potrete constatare voi stessi come e quando sia nata e respirare, mentre la assaggerete, tanta aria di storia culinaria che possiede sempre e comunque il suo indiscusso perché. E poi potrete dare adito alla vostra più viva curiosità, intesa però, e qui è doverosa fare una specificazione, la curiositas degli antichi.

Coda alla vaccinara, la vera ricetta è nata in un localino di Roma

Detto ciò, rimarrete pure assai sorpresi del fatto che il locale, sito nella Capitale, è alquanto nascosto. No, non lo troverete nelle vie principali e super affollate. Ergo potrete pranzare o cenare in un posto lontano dal Caos ma in ogni caso facilmente raggiungibile anche per chi non conosce benissimo la Città Eterna.

Vi diciamo subito che si tratta di una trattoria secolare che inizialmente non era nata come tale ma come un negozio, o meglio una sorta di spaccio, ove si vendevano prodotti freschi come pecorino, vino e olive. Solo successivamente i proprietari ottennero la licenza di vendere piatti cucinati. Siete ora pronti a scoprire di quale locale si tratta?

E’ partito tutto da qui più di un secolo fa

Parliamo di Checchino dal 1887 che è sito esattamente di fronte all’ex Mattatoio in Via Monte di Testaccio. A ideare la coda alla vaccinara è stata nonna Flaminia propria tra queste mura, più di un secolo fa. Insomma, se volete davvero gustare qualcosa di buono e di speciale ed entrare in un posto ricco di fascino e di storia non potete non fare visita a questo locale.

Ovviamente qui potrete rifarvi la bocca assaporando a pieni polmoni tanti altri piatti autentici della tradizione culinaria romana, oltre che gustare dello squisito vino. E poterlo fare raccontando ai vostri commensali la storia del posto e magari svelando pure la ricetta autentica della coda alla vaccinara. con l’ausilio del personale, è decisamente il massimo.