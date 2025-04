Incredibile: per Google, Bergoglio non è “ex papa”, ma solo “ex sovrano della Città del Vaticano”

Ringraziamo anche la lettrice Giulia per averci segnalato che, digitando “pope”, in inglese, i risultati sono analoghi

Ringraziamo il lettore Tommaso per averci segnalato un fatto molto particolare. Eravamo già a conoscenza che, da tempo, su Google hanno cambiato i sottotitoli che appaiono quando si digita “papa Benedetto”, “papa Francesco”… infatti, digitando la parola “papa”, su Google viene fuori che i pontefici defunti, come Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e tanti altri, sono tutti definiti nei sottotitoli come “ex Papa”.

Una dicitura forse un po’ sciocca, ma che, da quanto abbiamo appurato, Google applica anche nel caso dei re defunti, come Vittorio Emanuele II, definito “ex re d’Italia”. Curiosamente, il sottotitolo che appare per papa Francesco è “ex sovrano della città del Vaticano”. Qualcosa di veramente strano, che ci fa capire che Bergoglio è stato effettivamente sovrano della città del Vaticano (e noi l’abbiamo sempre riconosciuto come tale), ma non è mai stato papa della Chiesa cattolica, bensì un antipapa.

Ringraziamo anche la lettrice Giulia per averci segnalato che, digitando “pope”, in inglese, i risultati sono analoghi: papa Francesco è definito “former Sovereign of the Vatican City State”, mentre papa Benedetto XVI, Giovanni Paolo II e gli altri papi appaiono come “former Head of the Catholic Church”; il fatto che venga nominata direttamente la Chiesa cattolica nel caso dei veri papi rende questa differenza ancora più notevole.

Qualcuno dei negatori, professionisti dell’angolino d’ombra, per caso è in grado di fornire una spiegazione per questa stranezza? Tutti i papi defunti vengono definiti ex papi. Bergoglio, ex sovrano della città del Vaticano, in italiano e in inglese. Veramente molto strano.