Roma, nuovo Open Day CIE sabato 3 e domenica 4 maggio

Roma continua il suo intento di venire incontro al cittadino e lo fa con una nuova tornata di Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) in programma per il weekend del 3 e 4 maggio.

Open Day CIE, tutte le informazioni

Sabato 3 maggio sarà operativo l’ufficio anagrafico del Municipio XV, in via Enrico Bassano 10, con orario continuato dalle 8:30 alle 16:00.

In parallelo, torneranno attivi anche gli ex Punti Informativi Turistici, ormai consolidati presidi per il rilascio della CIE durante gli Open Day. Si tratta dei presidi di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e del punto in via Petroselli 52. Questi saranno aperti sabato dalle 8:30 alle 16:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30.

L’accesso agli sportelli in occasione degli Open Day, come sempre, non è libero, ed è un punto su cui l’amministrazione insiste con chiarezza. L’appuntamento va prenotato tramite la piattaforma Agenda CIE del Ministero dell’Interno, a partire dalle ore 9:00 di venerdì 2 maggio e fino a esaurimento dei posti disponibili.

Chi ha ottenuto l’appuntamento dovrà presentarsi puntualmente, munito di fototessera recente, del vecchio documento di identità e di una carta di pagamento elettronico, unico metodo accettato per saldare il costo del rilascio. Gli aggiornamenti sulle sedi e sugli orari degli Open Day vengono infatti pubblicati regolarmente sul portale del Comune di Roma, con cadenza settimanale dal martedì al venerdì.