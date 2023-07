Incidente su Tangenziale di Foggia, un morto e due feriti

(Adnkronos) – Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 673 'Tangenziale di Foggia' tra il km 19,800 e il km 20,700, chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni. Lo riferisce Anas precisando che le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento e che il traffico viene deviato su viabilità locale con indicazioni sul posto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata