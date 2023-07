Incidente a Matera, un morto e due feriti sull’Appia

(Adnkronos) –

Incidente mortale lungo la strada statale 7 'Appia' all’altezza del km 567,550 a Matera. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli, una persona è deceduta e due sono rimaste ferite. A causa dell'incidente, il traffico è bloccato lungo la strada statale 7. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della situazione e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. —[email protected] (Web Info)

