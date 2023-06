Incidente Casal Palocco, Matteo Di Pietro interrogato dal giudice

Vestito con una camicia celeste e pantaloni beige, il giovane è comparso davanti al gip Angela Gerardi.

È durato circa un’ora e mezza l’interrogatorio di garanzia per Matteo Di Pietro, il ventenne agli arresti domiciliari per l’accusa di omicidio stradale in relazione all’incidente di Casal Palocco in cui è morto un bimbo di 5 anni.

In base a quanto si apprende il ragazzo ha risposto alle domande del giudice.

Gli youtuber che erano a bordo del Suv già il giorno precedente avevano chiesto a Matteo Di Pietro “di andare più piano” con la Lamborghini a bordo della quale “lui sapeva di essere ripreso ma non interagiva con la telecamera”. È quanto emerge da una testimonianza citata nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti del ventenne accusato di omicidio stradale. (ANSA)

