Rifiuti Roma, dopo le proteste arrivano le pulizie straordinarie

I rifiuti di Roma sono un grande problema che rischia di diventare emergenza sanitaria se non si interviene.

A preoccupare maggiormente sono le grandi quantità di rifiuti organici e restano ore sotto al sole cocente e che fermentando provocano fuoriuscite di liquidi, cattivo odore e attirano insetti. In una spirale che non ha fine.

Arrivano dal sito Corriere.it decine di immagini dei residenti di molte zone di Roma: dall’Appio-Latino a Tor Vergata, da Conca d’Oro al Gazometro, che mostrano vere e proprie mini discariche a cielo aperto. Una situazione che rende indecorosa la Capitale d’Italia.

Rifiuti Roma, allarme dell’Ordine dei medici: attenzione ai batteri

Corsa contro il tempo, scattata dopo l’allarme dell’Ordine dei Medici che ha puntato l’attenzione proprio sulla non raccolta dei rifiuti (principalmente organici) che porterebbe gravi conseguenze sanitarie causate da batteri che si formano sui cumuli abbandonati nelle strade.

Ama, intanto ha pubblicato il bando per il noleggio dei mezzi in modo da trovare in tempi record almeno 40 camion per arginare l’emorragia di mezzi fermi nelle officine.

Cittadini in protesta, scattano i piani di pulizia straordinaria

Intanto, i cittadini di Roma si fanno sentire, esasperati dalla gestione indegna delle loro zone residenziali. Nella giornata di oggi (martedì 27 giugno) e domani, Ama ha promesso di intervenire con una pulizia straordinaria nelle zone di: Centocelle, Pigneto, Tor Tre Teste, La Rustica nel Municipio V.

Pulizia anche nei quartieri Tuscolano, Appio-Latino, Don Bosco, Romanina, Morena, Ciampino per il Municipio VII.

Infine interventi straordinari per il Municipio VI, Tor Bella Monaca, Torre Maura, Giardinetti, Borghesiana. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il corriere segnala che nelle ultime 24 ore sarebbero stati effettuati anche interventi mirati nel quadrante Est della Città.

Roma, rifiuti e Giubileo: si rischia il disastro

Con il Giubileo alle porte si stima che il fabbisogno di mezzi sarà di circa 600 unità. Un numero nemmeno lontanamente raggiungibile con i mezzi di oggi e il dato di usura degli stessi.

Ama, dunque ha fatto richiesta al Gabinetto del Sindaco di trovare una formula per snellire le procedure di aggiudicazione degli appalti nell’ambito dei poteri speciali acquisiti proprio per il Giubileo.

Vedremo se e come Gualtieri intende far fronte alla tempesta in avvicinamento.

© Riproduzione riservata