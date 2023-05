Imprese, Siemens si prepara a Sps Italia 2023

(Adnkronos) – In un mondo in cui le imprese devono costantemente confrontarsi con numerose sfide, tra le quali il cambiamento climatico, è assolutamente necessario accelerare la trasformazione attraverso la digitalizzazione e il raggiungimento di nuovi livelli di efficienza. Già oggi, le tecnologie in questi campi sono la chiave per macchine e fabbriche più sostenibili. Sono anche la chiave per far sì che le aziende diventino vere e proprie imprese digitali, in grado di massimizzare il valore dei loro dati lungo l'intera catena del valore. Siemens è costantemente al fianco di queste imprese, con soluzioni per un'industria più intelligente e sostenibile, key driver per il futuro, contribuendo a rendere questa trasformazione più facile, più veloce e scalabile. Si inserisce proprio in questo contesto la partecipazione di Siemens alla prossima SPS Italia 2023, la manifestazione di riferimento in Italia per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, in programma a Parma dal 23 al 25 maggio.

'Acceleriamo la trasformazione dell’industria. Diventa con noi un’impresa digitale e sostenibile', presso lo stand F024-G028, nel padiglione 5, Siemens sarà protagonista con un portfolio completo a supporto di clienti e partner nella loro trasformazione digitale. Digital Twin, Edge computing, Intelligenza artificiale e Plc virtuale sono solo alcune delle soluzioni incluse in Siemens Xcelerator – la piattaforma digitale aperta, progettata per semplificare e accelerare la trasformazione digitale delle imprese. Una piattaforma che non si compone solo di un portafoglio curato di prodotti, servizi e soluzioni, ma anche di un potente ecosistema di partner e di un marketplace per clienti e sviluppatori. Creare partnership aiuta a sbloccare l'innovazione. E una delle aree più interessanti e importanti di questo sviluppo tecnologico è il metaverso industriale – un gemello digitale foto-realistico basato sulla fisica, che offre un potenziale per trasformare economie ed industrie in un mondo virtuale in cui le persone potranno interagire e collaborare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

