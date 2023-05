Harry e Meghan, sfiorato “incidente catastrofico”: erano in fuga dai paparazzi

(Adnkronos) – Inseguiti dai paparazzi a New York, il principe Harry, la moglie Meghan Markle e la madre di lei hanno rischiato "un incidente quasi castrofico", come quello in cui morì Lady Diana a Parigi quasi 26 anni fa. Lo ha rivelato un portavoce di Harry, citato da The Independent, secondo cui l'incidente è avvenuto dopo che il duca e la duchessa di Sussex avevano partecipato ad una cerimonia alla Foundation for Women, dove Meghan era stata premiata per il suo impegno. "Ieri sera, il Duca e la Duchessa di Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un inseguimento quasi catastrofico per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi – ha denunciato il portavoce in un comunicato – Questo inseguimento incessante, durato più di due ore, ha provocato molteplici quasi collisioni che hanno coinvolto altri automobilisti sulla strada, pedoni e due agenti del Nypd (New York Police Department)". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

