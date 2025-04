Immerso tra le montagne con panorami pittoreschi si erge il BORGO DELLE SAGRE di Roma | Si fa festa 365 giorni l’anno

Nel cuore della Valle del Tevere si cela un paesino famoso per la produzione di alcuni dei prodotti enogastronomici più buoni del Lazio.

Alle pendici dei monti Lucretili si trova un piccolo paese affascinante e a dir poco unico nel suo genere. Si trova nella zona nord-est della Capitale, a 50 km di distanza, e nonostante ospiti solo 2500 abitanti, vanta una certa fama nel Lazio.

Non a caso è immerso in uno splendido Parco regionale naturale, ricco di flora e fauna, di cui fanno parte ben tredici comuni, incluso Moricone, di cui vi parleremo qui di seguito in modo più approfondito.

In questa immensa area verde sono presenti decine di monumenti storico-artistici come la Chiesa di S. Maria in Monte Dominici, risalente al tredicesimo secolo, il tempietto di S. Giacomo Maggiore e la villa di Orazio Flacco.

Le origini controverse di Moricone

Il nome del comune romano proviene dal Monte Morrecone, dove venne edificato quello che oggi è conosciuto come Castello Savelli. Secondo alcuni studi quest’ultimo sorse nell’area dell’antica Orvinium, mentre altri lo collocano le sue origini a Regillum, una delle antiche città sabine del Lazio arcaico.

Una cosa è certa, le prime citazioni storiche del paese risalgono al XIII secolo, quando in un atto si fa riferimento proprio al suddetto Castello, appartenete a quel tempo alla famiglia dei conti di Palombara, e passato poi nelle mani dei Savelli. Da qui il suo nome attuale.

I luoghi d’interesse più suggestivi di Moricone

Il paese romano è sede di notevoli edifici di natura storica. Tra questi troviamo il Convento dei Passionisti, fondato da San Giuseppe Calasanzio e diventato oggigiorno meta di pellegrinaggio. Degna di nota è anche la Chiesa Vecchia, situata in Piazza Ranne, caratterizzata da uno stile romano, anche se attualmente è adibita ad attività culturali e sociali.

Da non dimenticare il Palazzo Baronale, che sorge nella piazza principale ed è stato realizzato intorno al diciassettesimo secolo da Marcantonio Borghese. Intorno al paese inoltre sono presenti svariate ville romane, che rendono l’ambiente ancora più affascinante e pittoresco. Morricone è anche noto per i suoi prodotti agricoli, come l’Olio di Oliva Sabina, che vanta il riconoscimento di denominazione di origine protetta.