Con strade acciottolate e case colorate nasce il BORGO ARCOBALENO di Roma | È la meta più ambita per Pasquetta

Con oltre 2000 mila anni di storia, il piccolo paese laziale rappresenta uno dei luoghi più spettacolari e caratteristici d’Italia.

Su uno dei numerosi colli che sovrastano il fiume Sacco, è situato un pittoresco paesino di circa 20 mila abitanti. Le sue caratteristiche abitazioni lo ha reso negli anni una delle mete più visitate della Regione Lazio.

E come dare torto a tutti quei turisti che desiderano ammirare un comune super colorato, ricco di cultura, storia e tradizione? Stiamo parlando del piccolo comune di Ferentino, in provincia di Frosinone le cui sono avvolte nel mito e nella leggenda.

Si narra infatti che quest’utimo sia stato fondato dal dio saturno dopo essere stato cacciato dall’Olimpo, diffondendo tecniche ed arti. Ma è soprattutto la sua composizione architettonica e strutturale a suscitare interesse e curiosità da parte dei visitatori e dei stessi residenti.

Ferentino, il gioiello architettonico dai mille colori

Circondato dai Monti Ernici, Ferentino è casa delle Terme di Pompeo, grazie alla presenza massiccia di acque sorgive. Non appena si giunge a ridosso del paese si possono notare le imponenti mura di cinta, chiamate anche ciclopiche, a seguito delle dimensioni dei blocchi di pietra utilizzati per la costruzione.

Degna di nota è la Rocca medioevale, considerata ancora oggi una delle opere ingegneristiche e artistiche più suggestive della Regione. Proseguendo lungo le stradine del paese, ci si imbatte in alcuni monumenti di grande rilevanza, come la Porta Sanguinaria, il cui appellativo che richiama i tempi in cui qui vi passavano i condannati a morte per raggiungere il luogo della loro esecuzione.

Una memorabile scoperta storica e artistica

Con i suoi numerosi monumenti, Ferentino è ricco di storia e cultura. Uno fra tutti il Mercato Romano, un edificio del II secolo il cui ingresso è composto da un arco alto ben 8 metri, e la parte superiore è coperta da volte a botte.

Di gran importanza è anche l’Acropoli del paese laziale, che ospita la Cattedrale dai Santi Giovanni e Paolo, il Vescovado e il seminario. Da non dimenticare la Chiesa di Santa Maria Maggiore, una delle prime chiese laziali costruite in stile gotico. Risalente al XIII, è stata realizzata dai monaci cistercensi.