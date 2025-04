Oggi è celebre come il CASTELLO DISNEY DI ROMA | Sembra il set dei Cartoni Animati, posto ideale per le famiglie

Vuoi vivere un giorno da principessa in un castello tipico delle fiabe? Allora devi recarti in questa località a pochi passi da Roma.

Chi non si è mai entusiasmato guardando i film d’animazione della Walt Disney? Le fanciulle sicuramente avranno desiderato indossare le vesti di una principessa e incontrare l’amore della propria vita.

Di solito fanno da sfondo alle vicende dei protagonisti delle fiabe dei luoghi bellissimi immersi nel verde e nella pace dei sensi. Per fortuna non bisogna necessariamente chiudere gli occhi e dare sfogo all’immaginazione.

Basta recarsi in un borgo del Lazio, uno dei più apprezzati in assoluto perché custodisce con cura tutto ciò che riguarda il suo passato. Inoltre ha una posizione geografica interessante soprattutto perché offre dei panorami con vista mozzafiato.

Allo stesso tempo permette di fare un tuffo nel passato grazie ai resti di ville rustiche residenziali che risalgono all’epoca romana. Essendo poco distante dalla capitale italiana, sarebbe opportuno farci un salto perché ne vale davvero la pena.

Altro che fiaba! Nel Lazio puoi sognare a occhi aperti

È un comune italiano di 1.660 abitanti della provincia di Rieti con una qualità di vita è molto alta, dunque rappresenta una delle mete turistiche più ambite. È situata su una collina perché nel Medioevo gli abitanti dovevano salvarsi dalle invasioni barbariche. In un documento del 1037 fu citato per la prima volta e solo in un secondo momento fu costruito il palazzo, tuttora integro, per volontà dei Conti di Sant’Eustachio tra il 1200 e il 1300.

Nel 1862 il barone Giovanni Battista Camuccini acquistò il territorio e trasformò il palazzo in un museo. L’anno prima entrò a far parte del Regno d’Italia come territorio dell’Umbria per poi essere incluso nel 1927 nella provincia di Rieti. Secondo una leggenda si racconta che il nome deriverebbe dal “canto” di un lupo che ogni notte sostava su una collina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Massimo Toiani (@maxim_to_tr)

Un museo all’aperto che vale la pena visitare

Stiamo parlando di Cantalupo in Sabina (la specificazione geografica fu aggiunta nel 1863 con un decreto legge). Questo borgo è famoso per essere un museo a cielo aperto per i suoi monumenti e luoghi d’interesse. Non puoi non visitare il Palazzo Camuccini, quello menzionato prima, che ospitò per una breve sosta Giuseppe Garibaldi. Ha un parco immerso nel verde adatto per coloro che vogliono entrare in contatto con la natura.

Poi c’è la Chiesa di San Biagio dedicata al patrono del comune. Faceva parte dei beni dei baroni Camuccini e fu venduta a terzi negli anni ’80 del ventesimo secolo. Si può visitare ancora oggi, splendida notizia per coloro che desiderano ampliare il proprio bagaglio culturale.