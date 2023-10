Ilary Blasi, come ha conciato la figlioletta per Halloween: è terrificante

Ilary Blasi, come ha vestito la figlia minore per Halloween. Da non credere.

Da molti anni a questa parte ormai anche nel nostro Paese si festeggia la notte di Halloween che cade esattamente il 31 ottobre. In realtà fin dal pomeriggio, complice il fatto che il giorno seguente è la Festa dei Tutti i Santi e che i ragazzi e i bimbi non vadano a scuola, sovente questo target inizia già a festeggiare e a divertirsi.

Nei centri commerciali si organizzano eventi a tema, così come nei locali e nei ristoranti che per la serata propongono dei menù ad hoc in cui la zucca non può mai e poi mai mancare. Molti adorano decorare le tavole e le proprie case con ragnetti, zucche per l’appunto e disegni legati a questa festività, oltre che indossare dei costumi.

Tanti ne troviamo belli che pronti in commercio, sia in vendita sia a noleggio, ma in tanti preferiscono puntare sul fai da te. Ed è quello che ha fatto la divina Ilary Blasi che ha già pensato di provare l’abito per l’occasione tanto speciale alla sua figlia minore. Parliamo della piccola Isabel che ha soli 7 anni.

Ilary Blasi, come ha conciato la figlioletta per Halloween

La bimba è la sua terzogenita, frutto del suo amore con l’ormai ex marito Francesco Totti, con il quale ha messo al mondo anche Christian e Chanel che sono diventati a loro volta super popolari, soprattutto la secondogenita che è attivissima sui Social. E lo in primis su Tik Tok e Instagram. Di certo in tale direzione le darà una mano il fidanzato, ovvero il tik toker Cristian Babalus.

In ogni caso anche la sua celebre mamma è molto abile in questo ambito e il suo Profilo Ufficiale Instagram è molto ricco di contenuti, oltre che decisamente seguitissimo. E ora è stata proprio lei a mostrarci tramite una Storia il look della sua adorata Isabel per Halloween. Assolutamente terrificante.

Isabel con camicione, macchie rosse e siringa in mano, terrificante

La bimba ha i capelli legati in uno chignon alto. Indossa un camicione bianco e delle collant in tinta belle aderenti. Ai piedi ha delle comode ciabatte da casa dello stesso colore. Macchie rosse di pennarello, volte a simboleggiare il sangue, appaiono sui suoi vestiti. In mano tiene una siringa. Guarda in camera e quindi sa di certo di essere immortalata.

Lo sguardo è truce, ovviamente appositamente pensato per la posa e per il ruolo che in qualche maniera sta recitando. Insomma, a quanto pare in casa Blasi si stanno già facendo le prove per la festività in cui molti bimbi con la domanda Dolcetto o Scherzetto fanno rifornimento di tanti dolcetti.

