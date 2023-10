Gabriele Costanzo, chi sono i genitori naturali? La triste verità sul passato del figlio di Maria De Filippi

Gabriele Costanzo, il figlio adottivo di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, è stato adottato quando era piccolo. Ma chi sono i genitori naturali? Andiamo a scoprirlo

Tutti sono concordi nel dire che Maria De Filippi sia una delle donne del mondo dello spettacolo più amate da anni. Con i suoi programmi televisivi fa compagnia ogni giorno, ragion per cui è impensabile non vederla nel piccolo schermo.

Adesso è presente anche il sabato sera al timone della conduzione di Tu sì que vales con Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. Regala tanti sorrisi, nonostante abbia subito un lutto del tutto inaspettato. Era il 24 febbraio 2023 fa quando è morto il compagno di vita Maurizio Costanzo. Come un fulmine al ciel sereno è giunta la triste notizia e tutta l’Italia è stata stravolta.

I due sono stati legati per 27 anni. Sono sempre riusciti a tutelare la loro storia d’amore fin dal loro primo incontro avvenuto nel 1989 a un convegno organizzato a Venezia. All’inizio non è stato facile per la De Filippi a fermarsi nel mondo dello spettacolo, ma poi è riuscita a eliminare l’etichetta della “moglie di…”.

Non hanno avuto figli, ma nella loro vita hanno accolto Gabriele. Attualmente è un uomo a tutti gli effetti, in quanto è stato adottato a 13 anni. Ma chi sono i genitori naturali? Andiamo a scoprirlo.

Curiosità su Gabriele Costanzo

Gabriele non ha seguito le orme dei genitori famosissimi, quindi non si mostra davanti alle telecamere. In realtà lavora per la Fascino mettendo a disposizione le sue capacità manageriali e organizzative. Infatti lavora dietro le quinte dei programmi della madre.

Si occupa tuttora di Uomini e Donne, Amici e C’è posta per te. Per un periodo è stato al centro del gossip per la sua relazione con l’ormai ex fidanzata Francesca Quattrini. È stata la conduttrice in persona a riferire la causa dell’addio, ovvero il periodo del lockdown.

Verità inaspettata dei genitori naturali

Per quanto riguarda i genitori naturali, non si sa nulla sul loro conto. In effetti Gabriele è stato portato in un orfanotrofio quando era ancora un neonato. Chi si è occupato di lui non ha mai avuto modo di conoscerli. Oltretutto in questi anni nessuno si è mai presentato alla porta di casa sua.

Sicuramente avrà sofferto, ma ora le cose sono cambiate. Per Gabriele i suoi unici genitori sono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Sono loro che si sono presi cura di lui da quando è entrato a far parte della loro vita.

