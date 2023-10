Giovanna Civitillo, offesa pubblicamente: “Senza tuo marito non lavori? Sul contratto…” | Chi l’ha insinuato

Giovanna Civitillo, la splendida showgirl offesa pubblicamente senza tanti giri di parole. ” Senza tuo marito non lavori?. E in Rete scoppia il Caos.

Se parliamo di Giovanna Civitillo stiamo menzionando non solo una donna bellissima e solare ma anche molto tosta e determinata. Ha creduto nell'amore del suo Amedeo che ha sposato in primis con rito civile e poi con quello religioso, tanto caro a entrambi. Per il secondo hanno dovuto aspettare l'annullamento da parte della Sacra Rota delle precedenti nozze del conduttore con Marisa Di Martino.

Con lei aveva messo al mondo Alice che oggi è diventata una meravigliosa giovane donna che va molto d’accordo con Giovanna, tant’è che pare che sia stata lei, quando erano ancora piccola, a dire al papà di sposarla. Ora la coppia è felice, affiatata e innamoratissima. Il loro figlio Josè è uno splendido adolescente e appare sovente al fianco della sua mamma al Teatro Ariston.

E ciò accade quando lei è seduta insieme a lui in prima fila per applaudire il suo papà che svolge il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico per il Festival di Sanremo. Quest’anno però lo farà per la quinta e ultima volta consecutiva. Al suo fianco, come sempre, ci sarà la sua divina Giovanna.

Giovanna Civitillo offesa pubblicamente

Lei aveva lasciato il lavoro e il mondo della TV per crescere il figlio ma ora che è grandicello ha ricominciato a lavora. Ha svolto il ruolo di co- conduttrice insieme al suo celebre e affermato marito per un’edizione assai speciale di Affari Tuoi Formato Famiglia e svolge con successo il ruolo di inviata per svariate trasmissioni Rai.

E di certo lo rifarà anche in occasione della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. Fatto sta che ora arriva per lei la fortissima e dolorosa accusa pubblica che fa tremare i cuori. ” Senza tuo marito non lavori” Sul contratto...”, questo il commento che lascia senza parole i suoi tanti ammiratori.

“Ma senza tuo marito non riesci a lavorare?”, la fortissima accusa

La critica è arrivata a commento di un post da lei stessa pubblicato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. In esso la possiamo ammirare in tenuta sportiva durante una passeggiatina serale in giro per Milano, come ci ha fatto sapere la showgirl, in compagnia del suo amore di pelo. Fatto sta che tra tanti commenti lusinghieri è arrivata anche la stoccata menzionata poco fa.

“Ma senza tuo marito non riesci a lavorare? Tutto sul contratto? Io mi offenderei senza altre richieste”, scrive l’utente. Lei non ha voluto rispondere nulla e ha preferito farsi scivolare, da donna di classe quale è l’accusa. E intanto i suoi fan si sono stretti intorno a lei, complimentandosi ancora una volta per la sua semplicità.

